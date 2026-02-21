€ 5.0974
Subcategorii în Stiri

Franța cere o poziție comună a UE după decizia SUA privind tarifele
Data publicării: 20:46 21 Feb 2026

Franța cere o poziție comună a UE după decizia SUA privind tarifele
Autor: Dana Mihai

Macron - Agerpres Macron - Agerpres

Franța colaborează cu Comisia Europeană și statele UE pentru a evalua impactul deciziei Curții Supreme a SUA privind tarifele și susține necesitatea unei poziții comune.

Franţa colaborează strâns cu Comisia Europeană şi cu celelalte ţări din Uniunea Europeană pentru a evalua consecinţele noii situaţii care se conturează după decizia Curţii Supreme a Statelor Unite privind tarifele şi consideră că va fi necesară o poziţie comună, informează sâmbătă EFE.

Contacte strânse cu Bruxelles-ul

Surse din Ministerul francez de Externe au explicat că Franţa se află în strâns contact cu executivul comunitar şi cu membrii UE pentru a analiza această decizie şi consecinţele sale. Ele au insistat că "va fi necesară o poziţie unită a Uniunii Europene".

Citește și: Trump crește tarifele globale de la 10% la 15%: "Pentru țările care ne-au jefuit decenii la rând"

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat sâmbătă decizia Curţii Supreme a SUA, considerând că este o dovadă că există "puteri şi contraputeri în democraţii", dar şi-a arătat prudenţa cu privire la consecinţe deoarece, după cum a amintit, la doar câteva ore după aceea preşedintele Trump a anunţat că va aplica noi tarife.

Apel la reguli corecte şi reciprocitate

"Prin urmare, să analizăm exact consecinţele, ce se poate face şi să ne adaptăm", a subliniat preşedintele Macron, care a adăugat că Franţa doreşte să continue să exporte şi să facă acest lucru "după cele mai corecte reguli posibile", cu "reciprocitate" şi fără a suferi "decizii unilaterale".

Sâmbătă, preşedintele Donald Trump a crescut miza, după ce vineri anunţase un prim val general de taxe de 10% pentru importurile din toate ţările ca răspuns la decizia Curţii Supreme, afirmând că le va ridica la 15%.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

franta
macron
Comentarii

