Franța cere o poziție comună a UE după decizia SUA privind tarifele

Franţa colaborează strâns cu Comisia Europeană şi cu celelalte ţări din Uniunea Europeană pentru a evalua consecinţele noii situaţii care se conturează după decizia Curţii Supreme a Statelor Unite privind tarifele şi consideră că va fi necesară o poziţie comună, informează sâmbătă EFE.

Contacte strânse cu Bruxelles-ul

Surse din Ministerul francez de Externe au explicat că Franţa se află în strâns contact cu executivul comunitar şi cu membrii UE pentru a analiza această decizie şi consecinţele sale. Ele au insistat că "va fi necesară o poziţie unită a Uniunii Europene".

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat sâmbătă decizia Curţii Supreme a SUA, considerând că este o dovadă că există "puteri şi contraputeri în democraţii", dar şi-a arătat prudenţa cu privire la consecinţe deoarece, după cum a amintit, la doar câteva ore după aceea preşedintele Trump a anunţat că va aplica noi tarife.

Apel la reguli corecte şi reciprocitate

"Prin urmare, să analizăm exact consecinţele, ce se poate face şi să ne adaptăm", a subliniat preşedintele Macron, care a adăugat că Franţa doreşte să continue să exporte şi să facă acest lucru "după cele mai corecte reguli posibile", cu "reciprocitate" şi fără a suferi "decizii unilaterale".

Sâmbătă, preşedintele Donald Trump a crescut miza, după ce vineri anunţase un prim val general de taxe de 10% pentru importurile din toate ţările ca răspuns la decizia Curţii Supreme, afirmând că le va ridica la 15%.