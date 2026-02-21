€ 5.0974
Cfr Cluj - Petrolul Ploiești, rezultat final
Data publicării: 22:23 21 Feb 2026

Cfr Cluj - Petrolul Ploiești, rezultat final
Autor: Bogdan Bolojan

pancu Daniel Pancu, captură Digi Sport. Foto: Digi Sport

CFR Cluj a câștigat duelul cu Petrolul Ploiești, scor 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, într-un meci din etapa a 28-a a Superliga.

Gazdele au deschis scorul în minutul 62, când Meriton Korenica a finalizat din centrul careului, după o pasă venită de la Lorenzo Biliboc. Petrolul a reușit să restabilească egalitatea în minutul 71, prin Paul Papp, care a trimis în plasă din careu, la o minge așezată de Rareș Pop.

Golul decisiv a fost marcat în minutul 81 de Lorenzo Biliboc, rămas nemarcat în interiorul careului și aflat la capătul unei faze rapide de atac.

CFR a mai trecut pe lângă gol în minutul 79, când lovitura de cap a lui Alibek Aliev a fost scoasă de pe linia porții chiar de Paul Papp.

Petrolul a avut mai multe situații importante, prin Adrian Chică-Roșă, care a șutat de două ori periculos din afara careului, dar portarul Mihai Popa a intervenit de fiecare dată. Tot Popa a respins în bara transversală lovitura de cap a lui Yoan Roche, în minutul 38. Marco Dulca a ratat și el o ocazie bună, trimițând peste poartă din 10 metri.

Prin acest succes, CFR Cluj ajunge la nouă victorii consecutive și la zece meciuri fără înfrângere. Petrolul venea după patru etape fără eșec, cu două victorii și două remize.

În meciul tur, Petrolul Ploiești se impusese cu 1-0.

cfr cluj
petrolul ploiesti
