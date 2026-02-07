Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, în  finala turneului Transylvania Open (WTA)

Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, a reușit o victorie facilă, 6-0, 6-3 cu ucraineanca Daria Snigur (23 ani, 144 WTA), după numai 56 de minute.

În schimb, Emma Răducanu, principala favorită, a avut un meci greu cu revelația ucraineană Oleksandra Olinikova, de care a trecut cu 7-5, 3-6, 6-3, după aproape trei ore de joc (2 h 48 min), potrivit Agerpres.

Răducanu (23 ani, 30 WTA) a câștigat singurul său meci direct cu Cîrstea, în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-3, 7-5.

Cele două finaliste și-au asigurat câte 22.125 de dolari și 163 de puncte WTA.

Kamila Rahimova (Uzbekistan) și Sara Sorribes Tormo (Spania) s-a calificat în finala de dublu, după 6-2, 6-7 (6/8), 11-9 cu perechea Veronika Erjavec (Slovenia)/Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. (Claudia Calotă)