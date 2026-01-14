Campioana din 2024 revine la Transylvania Open. Lista wild card-urilor oferite de organizatori

Jucătoarea cehă de tenis, Karolina Pliskova, campioana din 2024 de la turneul WTA 250 organizat la Cluj-Napoca, Transylvania Open, revine în competiție și în 2026.

Fostului lider mondial i se alătură româncele Ana Bogdan, Miriam Bulgaru și Elena Ruxandra Bertea, care vor intra pe tabloul principal al turneului de tenis, după ce organizatorii au decis să le acorde acestora wild card-uri.

„Karolina Pliskova, câștigătoarea trofeului de la Cluj în 2024, a primit un wild card și va juca pe tabloul principal al Transylvania Open WTA 250, ediția 2026. Organizatorii turneului de tenis feminin din Cluj au anunțat și acordarea a două wild card-uri către două jucătoare românce cu experiență și îndrăgite de public: Ana Bogdan și Miriam Bulgaru. Cel de-al patrulea wild card merge către o tânără jucătoare româncă cu potențial: Elena Ruxandra Bertea”, precizează reprezentanții turneului, într-un comunicat.

Campioana en-titre, prezentă și în 2026 la Cluj-Napoca

Pliskova este, astfel, a doua câștigătoare a trofeului prezentă pe tabloul principal, alături de Anastasia Potapova, campioana din 2025. Transylvania Open a decis să rezerve un wild card pentru jucătoarea din Cehia, care și-a exprimat dorința de a reveni la Cluj-Napoca, locul unde a cucerit primul trofeu important după revenirea în circuitul WTA.

În prezent, Karolina Pliskova se află în proces de recuperare în urma unei accidentări minore. Participarea sa va depinde de evoluția stării fizice până la începutul turneului. În cazul în care nu va putea concura la nivelul cerut de un turneu WTA 250, wild card-ul rezervat va fi oferit unei alte jucătoare.

„Ne bucurăm că, și în acest an, putem oferi șansa unor jucătoare românce să evolueze într-un turneu WTA important și să-și continue parcursul internațional. Susținerea tenisului românesc este una dintre misiunile noastre. Ne dorim să creștem o generație puternică și să facem din acest sport unul cât mai accesibil și iubit de publicul din România. În același timp, revenirea Karolinei Pliskova la Cluj ne onorează. Este o jucătoare valoroasă, cu un palmares remarcabil, iar faptul că își dorește să revină la turneul nostru ne arată că suntem pe drumul cel bun. Sperăm să o vedem din nou în teren, alături de cealaltă campioană de la Cluj, Anastasia Potapova”, a declarat Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open.

O primă imagine a tabloului principal

Tabloul principal de simplu va fi completat de cele patru jucătoare care au primit wild card, de alte patru jucătoare venite din calificări, precum și de o jucătoare de pe lista de „alternates”, în ordinea clasamentului WTA.

Conform regulamentului WTA, acest ultim loc este rezervat inițial unei jucătoare eligibile pentru statutul de „special exempt”, adică o sportivă care nu poate participa în calificări deoarece joacă cel puțin în semifinale la un turneu WTA desfășurat în săptămâna anterioară.

În cazul ediției Transylvania Open 2026, săptămâna precedentă coincide cu Australian Open, turneu de Grand Slam, ceea ce face imposibilă acordarea statutului de „special exempt”. Prin urmare, locul respectiv va fi ocupat de prima jucătoare de pe lista de „alternates”, în ordinea clasamentului WTA.

Tragerea la sorți

Tragerea la sorți a meciurilor va avea loc vineri 30 ianuarie, începând cu ora 18:00.

La ediția din acest an a Transylvania Open 16 jucătoare se vor lupta pentru un loc pe tabloul principal de simplu. Dintre acestea, două au intrat pe listă cu wild carduri - ambele sunt jucătoare tinere din România: Briana Szabo și Carmen Andreea Herea.

1. Rebeka Masarova - Elveția - Loc 115

2. Taylor Townsend - SUA - Loc 116

3. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah - Franța - Loc 118

4. Marina Stakusic - Canada - Loc 127

5. Viktoria Tomova - Bulgaria - Loc 128

6. Kaitlin Quevedo - Spania - Loc 129

7. Yue Yuan - China - Loc 130

8. Daria Snigur - Ucraina - Loc 136

9. Lola Radivojevic - Serbia - Loc 137

10. Lucrezia Stefanini - Italia - Loc 139

11. Leyre Romero Gormaz - Spania - Loc 141

12. Maja Chwalinska - Polonia - Loc 145

13. Varvara Lepchenko - SUA - Loc 146

14. Tamara Zidansek - Slovenia - Loc 151

15. (WC) Briana Szabo - România

16. (WC) Carmen Andreea Herea - România

Desfășurarea turneului Transylvania Open 2026

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie - 7 februarie 2026, în BTarena din Cluj-Napoca.

Meciurile se vor disputa indoor, pe două terenuri de suprafață hard, cu 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu.

Valoarea totală a premiilor turneului de la Cluj-Napoca este de 283.347 de dolari, scrie Agerpres.

