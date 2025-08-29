Data publicării:

 Jaqueline Cristian,  în premieră,  în turul al treilea la US Open. Sorana Cîrstea a pierdut dramatic la Karolina Muchova 

Autor: Claudia Calotă | Categorie: Sport
Jaqueline Cristian Foto: FRT
Jaqueline Cristian Foto: FRT

Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, joi, la New York, după ce a învins-o pe americanca Ashlyn Krueger, cu 4-6, 6-2, 6-2. În schimb, Sorana Cârstea a fost eliminată de Karolina Muchova.

Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) a obținut victoria după o oră și 46 de minute.

Krueger (21 ani, 38 WTA) a dominat primul set, dar românca le-a controlat pe următoarele două, la prima lor confruntare.

Dacă raportul la winners a fost echilibrat (20-19 pentru Jaqueline), americanca a făcut mai multe erori neforțate (32-23).

Următoarea adversară a româncei va fi învingătoarea dintre americanca Amanda Anisimova (finalistă la Wimbledon anul acesta) și australianca Maya Joint.

Jaqueline Cristian, care nu trecuse de primul tur până acum în două participări la US Open, și-a asigurat un cec de 237.000 de dolari și 130 de puncte WTA, potrivit Agerpres.

Sorana Cîrstea, eliminată de Karolina Muchova

Sorana Cîrstea a fost învinsă de la mare luptă de Karolina Muchova, cu 7-6 (7/0), 6-7 (3/7), 6-4, joi, la New York, în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului.

Cîrstea (35 ani, 71 WTA) s-a înclinat după aproape trei ore de joc (2 h 55 min).

Românca a avut 4-1 în primul set, dar a fost egalată și a pierdut fără drept de apel în tiebreak. Cîrstea a condus în actul secund cu 3-1, 4-2 și 5-3, dar a ajuns din nou în tiebreak, unde s-a impus de data aceasta. Muchova a început mai bine setul decisivi și a condus cu 2-0 și 3-1, românca a egalat (3-3), dar cehoaica a făcut un nou break și s-a impus cu 4-2.

Sorana Cîrstea a încheiat astfel o serie de opt victorii consecutive, după ce a cucerit titlul la Cleveland (WTA 250) venind din calificări.

Cîrstea, care anul trecut nu a participat la US Open, din cauza unei accidentări, s-a ales cu un cec de 154.000 de dolari și 70 de puncte WTA.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 Jaqueline Cristian,  în premieră,  în turul al treilea la US Open. Sorana Cîrstea a pierdut dramatic la Karolina Muchova 
29 aug 2025, 08:39
Sorana Cîrstea,  în turul al doilea la US Open 
27 aug 2025, 11:14
Gabriela Ruse - Daria Kasatkina, rezultat în primul tur la US Open 
26 aug 2025, 10:23
US Open. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse pe panoul principal al turneului
25 aug 2025, 15:08
Sorana Cîrstea este marea campioană de la turneul WTA din Cleveland
23 aug 2025, 23:41
 Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland (WTA) 
23 aug 2025, 08:11
ParintiSiPitici.ro
Copiii care sunt lăsați să facă aceste lucruri fără consecințe devin foarte răsfățați și greu de controlat. Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Părinții NU trebuie să închidă ochii!”
28 aug 2025, 10:37
Iga Swiatek, câștigătoare a turneului WTA de la Cincinnati
19 aug 2025, 09:12
Carlos Alcaraz a câștigat titlul la Cincinnati, după abandonul lui Jannik Sinner
19 aug 2025, 08:50
Sorana Cîrstea, pe tabloul principal la Cleveland (WTA)
18 aug 2025, 08:49
Coco Gauff, în sferturile de finală la Cincinnati (WTA)
15 aug 2025, 11:47
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz,  în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati
14 aug 2025, 09:49
Sorana Cîrstea s-a oprit în optimi la Cincinnati (WTA) 
14 aug 2025, 09:36
Sorana Cîrstea, în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati
12 aug 2025, 08:03
Patricia Ţig şi Ilinca Amariei vor juca finala turneului ITF de la Cluj-Napoca
02 aug 2025, 21:20
Campioana de la Iași e română. Irina Begu a câștigat în premieră UniCredit Iași Open după ce a învins-o pe elvețianca Jil Teichmann
20 iul 2025, 21:29
Irina Begu s-a calificat în finala turneului UniCredit Iaşi Open (WTA)
19 iul 2025, 22:04
Sorana Cîrstea, calificată în sferturile turneului UniCredit Iași Open (WTA)
17 iul 2025, 15:37
Echipa masculină de tenis de masă a României, campioană europeană la Under-19
15 iul 2025, 22:52
Jannik Sinner, în fruntea clasamentului ATP, după titlul de la Wimbledon 
14 iul 2025, 14:21
Iga Swiatek a câştigat turneul de la Wimbledon
12 iul 2025, 20:13
Arina Sabalenka: "Am uitat că sunt nr.1 mondial",  după eliminarea de la Wimbledon
11 iul 2025, 11:25
Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon
10 iul 2025, 09:00
Carlos Alcaraz, calificat în semifinale la Wimbledon 
09 iul 2025, 08:49
Novak Djokovic, în sferturile de finală la Wimbledon 
08 iul 2025, 08:10
Sorana Cîrstea și Ana Kalinskaia, calificate în sferturile probei feminine de dublu la Wimbledon 
07 iul 2025, 09:41
Carlos Alcaraz, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon
07 iul 2025, 09:26
Novak Djokovic atinge o bornă impresionantă la Wimbledon. Devine al treilea jucător din istorie care reușește acest lucru
05 iul 2025, 22:17
Sorana Cîrstea,  în turul al doilea la dublu feminin la Wimbledon 
03 iul 2025, 08:51
Gabriela Ruse și Marta Kostiuk, victorie clară la Wimbledon
02 iul 2025, 17:46
Novak Djokovic, calificat în turul al doilea la Wimbledon datorită unor „pastile miraculoase”
02 iul 2025, 15:57
S-a înregistrat cel mai rapid serviciu din istoria Wimbledonului
01 iul 2025, 13:42
Tenis: Emma Răducanu începe cu dreptul turneul britanic de la Wimbledon
30 iun 2025, 23:52
Tenis: Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Wimbledon
30 iun 2025, 20:00
Cine va ridica trofeul de la Wimbledon? Iată cele cinci pretendente la titlul feminin
25 iun 2025, 12:36
Emma Răducanu, calificată în sferturi la Queen's (WTA)  
13 iun 2025, 10:59
Turneul de tenis de la Wimbledon mărește premiile în bani, campionii vor primi câte trei milioane de lire sterline
12 iun 2025, 13:24
Carlos Alcaraz, campion la Roland Garros pentru al doilea an consecutiv
08 iun 2025, 23:43
Irina Begu, calificată în optimile probei de dublu la Roland Garros
31 mai 2025, 19:24
Novak Djokovic cucerește al 100-lea titlu din carieră, în Elveția. Coincidența interesantă între primul și cel mai recent trofeu câștigat
25 mai 2025, 09:55
Jaqueline Cristian, învinsă în finala de la Rabat
24 mai 2025, 16:44
Jaqueline Cristian luptă pentru primul titlu WTA 250 din carieră. Ora de disputare a partidei
24 mai 2025, 12:11
Emma Răducanu, eliminată în optimi la Strasbourg
21 mai 2025, 21:16
ATP Roma: Lorenzo Musetti - Alexander Zverev, rezultat în sferturile turneului
15 mai 2025, 11:24
România rămâne puternică în lumea tenisului. Gabriela Ruse s-a calificat în turul al doilea la Roma (WTA)
07 mai 2025, 19:43
Jucătoare de tenis din România, suspendată doi ani de ITIA. A recunoscut totul
02 mai 2025, 21:51
Schimbare majoră într-un turneu de tenis: Jucătoarele, plătite egal cu bărbații
07 apr 2025, 13:34
Jaqueline Cristian, în finala turneului WTA de la Puerto Vallarta
30 Martie 2025, 11:17
Djokovic nu este mulțumit de procesul PTPA împotriva ATP și WTA: „Am fost foarte activ în politica tenisului”
21 Martie 2025, 09:21
Surpriză la Indian Wells. Novak Djokovic, eliminat încă din turul 2
09 Martie 2025, 12:29
Surpriză la Indian Wells. Irina Begu câștigă un meci dificil și se califică în turul al doilea
06 Martie 2025, 08:31
Emma Răducanu, primele declarații după incidentul din Dubai: „Abia puteam să respir”
05 Martie 2025, 08:29
Cele mai noi știri
acum 29 de minute
Prof. Ovidiu Pânișoară, despre scandalul cu livratorul străin agresat: Tentația generalizării este mare 
acum 30 de minute
Atac sângeros la o biserică în SUA. Criminal fixat pe ideea de a ucide copii: Doi morți și zeci de răniți. FBI investighează cazul
acum 34 de minute
 Jaqueline Cristian,  în premieră,  în turul al treilea la US Open. Sorana Cîrstea a pierdut dramatic la Karolina Muchova 
acum 50 de minute
Pieton lovit mortal în Buzău. Cinci tineri răniți într-un alt accident produs noaptea trecută
acum 52 de minute
BANCUL ZILEI: Bulă este nefericit
acum 58 de minute
Cod Galben de caniculă în trei județe din țară. ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade
acum 1 ora 58 minute
Horoscop 29 august 2025. Zodia care va profita din plin de această zi
acum 5 ore 35 minute
Ariana Grande anunţă un nou turneu, cu spectacole în America de Nord şi Regatul Unit
Cele mai citite știri
pe 28 August 2025
Un curier străin, uimit de ce s-a întâmplat în complexul de pe strada Ajustorului unde venise să facă o livrare
pe 28 August 2025
Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării
pe 28 August 2025
Pacientă internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, jefuită chiar pe masa de operație
pe 28 August 2025
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
pe 28 August 2025
Incendiu puternic în centrul Capitalei: Un restaurant a luat foc. A fost emis mesaj RO-Alert
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel