 Jaqueline Cristian,  în premieră,  în turul al treilea la US Open. Sorana Cîrstea a pierdut dramatic la Karolina Muchova 

Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, joi, la New York, după ce a învins-o pe americanca Ashlyn Krueger, cu 4-6, 6-2, 6-2. În schimb, Sorana Cârstea a fost eliminată de Karolina Muchova.

Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) a obținut victoria după o oră și 46 de minute.



Krueger (21 ani, 38 WTA) a dominat primul set, dar românca le-a controlat pe următoarele două, la prima lor confruntare.



Dacă raportul la winners a fost echilibrat (20-19 pentru Jaqueline), americanca a făcut mai multe erori neforțate (32-23).



Următoarea adversară a româncei va fi învingătoarea dintre americanca Amanda Anisimova (finalistă la Wimbledon anul acesta) și australianca Maya Joint.



Jaqueline Cristian, care nu trecuse de primul tur până acum în două participări la US Open, și-a asigurat un cec de 237.000 de dolari și 130 de puncte WTA, potrivit Agerpres.

Sorana Cîrstea, eliminată de Karolina Muchova

Sorana Cîrstea a fost învinsă de la mare luptă de Karolina Muchova, cu 7-6 (7/0), 6-7 (3/7), 6-4, joi, la New York, în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului.

Cîrstea (35 ani, 71 WTA) s-a înclinat după aproape trei ore de joc (2 h 55 min).

Românca a avut 4-1 în primul set, dar a fost egalată și a pierdut fără drept de apel în tiebreak. Cîrstea a condus în actul secund cu 3-1, 4-2 și 5-3, dar a ajuns din nou în tiebreak, unde s-a impus de data aceasta. Muchova a început mai bine setul decisivi și a condus cu 2-0 și 3-1, românca a egalat (3-3), dar cehoaica a făcut un nou break și s-a impus cu 4-2.

Sorana Cîrstea a încheiat astfel o serie de opt victorii consecutive, după ce a cucerit titlul la Cleveland (WTA 250) venind din calificări.

Cîrstea, care anul trecut nu a participat la US Open, din cauza unei accidentări, s-a ales cu un cec de 154.000 de dolari și 70 de puncte WTA.

