Sorana Cîrstea şi-a anunţat retragerea din tenis. 2026 va fi ultimul ei an
Data publicării: 08:37 06 Dec 2025

Sorana Cîrstea şi-a anunţat retragerea din tenis. 2026 va fi ultimul ei an
Autor: Florin Răvdan

sorana-cirstea-sustine-prc-e2prc-80prc-9dmanifestulprc-e2prc-80prc-9d-lui-david-popovici-conditiile-sunt-deplorabile--poate-chiar-umilitoare--am-castigat-dreptul-de-a-spune-lucrurilor-pe-nume_59807000 FOTO: Agerpres
 

Sorana Cîrstea a anunţat că se va retrage din tenisul profesionist la finalul sezonului 2026.  ”Iubesc tenisul... Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar ca...

Sorana Cîrstea a anunţat că se va retrage din tenisul profesionist la finalul sezonului 2026. 

”Iubesc tenisul...

Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar ca orice lucru în viață, trebuie să ajungă la un sfârșit.

Anul viitor va fi al 20-lea an în turneu ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pe teren și m-au făcut să continui. Acestea fiind spuse, am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an în circuit.

Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui 'la revedere'. Deocamdată nu este un rămas bun, ci un 'ne mai vedem o dată'.

Încă mai am multe lucruri pe care vreau să le perfecționez, am obiective și ambiții, așa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor și să închei această carieră minunată într-o notă înaltă și în termenii mei.

Ador tenisul și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit și m-a învățat. Acest sport i-a permis unei fetițe de 4 ani, ținând racheta pentru prima dată, să-și trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat din plin.

Aștept cu drag toți fanii, prietenii și cei dragi alături de teren pentru un ultim dans în jurul lumii.

Mulțumesc Tenis, îți voi rămâne dator pe veci.

Ne vedem în 2026 și vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul necondiționat!”, a transmis Sorana Cîrstea pe Instagram. 

Sorana a câştigat, în carieră, 3 titluri la simplu şi 6 în turneele de dublu. Cea mai bună clasare din cariera sa a fost locul 21 WTA, în 2013. Cea mai mare performanţă într-un turneu de Grand Slam a fost sfertul de finală de la Roland Garros din 2009. 

sorana cirstea retragere
tenis sorana cirstea
