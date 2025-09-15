Data publicării:

Jaqueline Cristian, în sferturile probei de dublu la Seul (WTA)

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Sport
 Jaqueline Cristian Foto: FRT
Jaqueline Cristian Foto: FRT

Perechea româno-taiwaneză Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce au învins cuplul Ellen Perez (Australia)/Fanny Stollar (Ungaria), cu 7-6 (7/2), 6-4.

Cristian și Hsieh s-au impus în fața principalelor favorite după o oră și jumătate.

În primul set, Perez și Sollar au condus cu 5-3, iar perechea româno-taiwaneză a salvat trei mingi de set la 6-5 pentru adversare, câștigând apoi în tiebreak. În actul al doilea, Cristian și partenera sa au reușit singurul break al setului, la 4-4.

Cristian și Hsieh și-au asigurat un cec de 9.840 de dolari și 108 puncte WTA la dublu, iar în sferturi vor înfrunta câștigătoarele din meciul care opune cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova și perechea Ana Blinkova (Rusia)/Makoto Ninomiya (Japonia).

La simplu, Jaqueline Cristian va avea un meci dificil în primul set, contra britanicei de origine română Emma Răducanu, a opta favorită, în timp ce Sorana Cîrstea o va înfrunta pe rusoaica Anastasia Zaharova.

