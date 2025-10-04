€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Sport

 
Data publicării: 15:12 04 Oct 2025

Oceane Dodin s-a întors pe terenul de tenis după 9 luni. Operaţie inversă ca la Simona Halep
Autor: Florin Răvdan

ostapenko-a-castigat-turneul-de-tenis-de-la-dubai_37648400 foto ilustrativ: Pexels
 

Oceane Dodin, o jucătoare de tenis din Franţa, a revenit pe teren după 9 luni, iar apariţia ei a şocat. 

Sportiva, în vârstă de 28 de ani, şi-a făcut o operaţie de augmentare a sânilor, şi a dat-o drept exemplu pe Simona Halep. Amintim că după ce şi-a terminat junioratul, Simona Halep a decis să îşi facă o operaţie de micşorare a sânilor, pentru că era incomodată pe teren. 

După cele nouă luni de pauză, Dodin a picat pe locul 363, însă cea mai bună clasare din carieră a fost locul 46 WTA. 

"E ceva ce mi-am dorit să fac de mult timp. E adevărat că am profitat de pauza cauzată de accidentare pentru a-mi face această operaţie. Mi-am spus mereu că nu e posibil, pentru că ai nevoie de câteva luni pentru a-ţi reveni. Şi cum eram mereu în mijlocul unui sezon... Dar acum m-am gândit că dacă oricum  nu pot juca 6 luni, aş putea să fac ceea ce mi-am dorit mereu. Şi mai bine să o fac acum, decât la 40 de ani, când îmi termin cariera. Sunt foarte fericită pentru decizia luată, nu am nicio problemă şi nici nu regret nimic. 

Mulţi mi-au spus că nu voi mai putea juca. M-am simţit de parcă aveam pepeni care îmi atârnau. Nu sunt mici, e clar, dar nici nu mă deranjează când joc tenis. Există şi sutiene pe comandă acum. Simona Halep şi-a redus sânii când era junioară. dar chiar erau foarte mari. Era un handicap pentru ea. Acum, eu sunt prima jucătoare în activitate care a avut o augmentare a sânilor. Trebuie să fie o premieră pentru toate", a declarat Oceane Dodin, conform Telegraaf.

Ondin a revenit într-un turneu ITF recent, la mai bine de 9 luni după ultimul ei meci (12 decembrie 2024). Şi-a câştigat primele două meciuri înainte de a pierde în sferturi în faţa compatrioatei Manon Leonard. 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tenis
oceane dodin
simona halep
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Horoscop 6-12 octombrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 25 minute
Criza din Australia, prognoză pentru o iarnă fierbinte în Europa. Mii de spitalizări și decese
Publicat acum 50 minute
Oceane Dodin s-a întors pe terenul de tenis după 9 luni. Operaţie inversă ca la Simona Halep
Publicat acum 54 minute
Gheorghe Turda îl face praf pe Constantin Enceanu. L-a stropit cu apă! "Are un mare defect, se dă măreț!"
Publicat acum 1 ora si 10 minute
FR Polo interzice spectatorii la turneul de U16 masculin din zona Sud Tur, după ce un arbitru a fost agresat de părinţii sportivilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close