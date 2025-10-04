Oceane Dodin s-a întors pe terenul de tenis după 9 luni. Operaţie inversă ca la Simona Halep

Sportiva, în vârstă de 28 de ani, şi-a făcut o operaţie de augmentare a sânilor, şi a dat-o drept exemplu pe Simona Halep. Amintim că după ce şi-a terminat junioratul, Simona Halep a decis să îşi facă o operaţie de micşorare a sânilor, pentru că era incomodată pe teren.

După cele nouă luni de pauză, Dodin a picat pe locul 363, însă cea mai bună clasare din carieră a fost locul 46 WTA.

"E ceva ce mi-am dorit să fac de mult timp. E adevărat că am profitat de pauza cauzată de accidentare pentru a-mi face această operaţie. Mi-am spus mereu că nu e posibil, pentru că ai nevoie de câteva luni pentru a-ţi reveni. Şi cum eram mereu în mijlocul unui sezon... Dar acum m-am gândit că dacă oricum nu pot juca 6 luni, aş putea să fac ceea ce mi-am dorit mereu. Şi mai bine să o fac acum, decât la 40 de ani, când îmi termin cariera. Sunt foarte fericită pentru decizia luată, nu am nicio problemă şi nici nu regret nimic.

Mulţi mi-au spus că nu voi mai putea juca. M-am simţit de parcă aveam pepeni care îmi atârnau. Nu sunt mici, e clar, dar nici nu mă deranjează când joc tenis. Există şi sutiene pe comandă acum. Simona Halep şi-a redus sânii când era junioară. dar chiar erau foarte mari. Era un handicap pentru ea. Acum, eu sunt prima jucătoare în activitate care a avut o augmentare a sânilor. Trebuie să fie o premieră pentru toate", a declarat Oceane Dodin, conform Telegraaf.

Ondin a revenit într-un turneu ITF recent, la mai bine de 9 luni după ultimul ei meci (12 decembrie 2024). Şi-a câştigat primele două meciuri înainte de a pierde în sferturi în faţa compatrioatei Manon Leonard.