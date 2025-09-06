Donald Trump, prezent la finala US Open dintre Alcaraz și Sinner

Președintele american va asista la finala ultimului turneu major din acest sezon.

Donald Trump va asista la finala ATP de la US Open, potrivit Fox News.

Trump, prezent în tribune la finala Alcaraz - Sinner

Nu este prima dată când președintele american asistă la un meci de tenis. Trump a fost prezent la US Open în mai multe rânduri, ultima oară acum 10 ani, alături de soția sa, Melania, la câteva luni după ce și-a anunțat prima candidatură la președinție.

Finala masculină de la US Open va avea loc duminică, 7 septembrie, pe arena Arthur Ashe de la Flushing Meadows, New York, între spaniolul Carlos Alcaraz (2 ATP) și Jannik Sinner (1 ATP). Duelul dintre cei doi va marca a 17-a întâlnire din circuit.

Despre prezența lui Trump la meci, Carlos a zis că „va încerca să nu se gândească, pentru a nu fi emoționat”. „E foarte bine pentru tenis să-l avem pe președinte prezent la finală”, a adăugat el.

Alcaraz, victorios cu Djokovic. Sinner trece de Auger-Aliassime

Semifinalele turneului masculin s-au disputat vineri seară, respectiv sâmbătă dimineață. Carlos Alcaraz a trecut de sârbul Novak Djokovic (7 ATP), scor 6-4, 7-6(4), 6-2, în două ore și 26 de minute.

Jucătorul iberic a ajuns în finală fără să cedeze vreun set. Câștigătorul a 24 de turnee de Grand Slam, ajuns la 38 de ani, a bifat toate cele patru semifinale ale competițiilor majore din acest sezon.

Pe de altă parte, liderul mondial a trecut în patru seturi de canadianul Felix Auger-Aliassime (27 ATP), scor 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, în trei ore și 19 minute.

Sinner și Alcaraz se întâlnesc pentru a treia oară în acest an într-o finală de turneu de Mare Șlem. Spaniolul l-a învins pe italian la Roland Garros, scor 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2), în timp ce Sinner a trecut de campionul en-titre la Wimbledon, scor 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Ultima întâlnire dintre cei doi a fost în finala de la Cincinnati Open din luna august, când italianul a fost nevoit să abandoneze după 23 de minute de joc, scor 0-5. El a acuzat, atunci, probleme de sănătate.

Finala feminină de la US Open le opune pe bielorusa Aryna Sabalenka (1 WTA) și Amanda Anisimova (9 WTA). Meciul este programat sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 23:00.

