Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Beijing (WTA)

Cîrstea (35 ani, 64 WTA) s-a impus în 66 de minute, la primul său duel cu Dolehide (27 ani, 88 WTA).



Românca și-a asigurat un cec de 35.260 de dolari și 35 de puncte WTA.



În turul secund, Cîrstea o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova (29 ani, 15 WTA), cea care o învingea la finalul lunii trecute în turul al doilea la US Open, cu 7-6 (7/0), 6-7 (3/7). Muchova are 6-1 în meciurile directe cu Cîrstea.



Pe tabloul de simplu la China Open se mai află două românce, Jaqueline Cristian, care o va înfrunta pe Jessica Bouzas Maneiro (Spania), și Gabriela Ruse, care o va avea ca adversară în primul tur pe slovaca Rebecca Sramkova, potrivit Agerpres. (Claudia Calotă)