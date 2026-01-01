€ 5.0985
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Data publicării: 23:23 01 Ian 2026

Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Autor: Anca Murgoci

job pexels-mart-production-7643999 economie / sursa foto: pexels-mart-production
 

Prima zi a anului vine cu vești proaste pentru români.

De la 1 ianuarie 2026 s-a modificat Codul de Procedura Fiscală din România. Radu Georgescu, analist economic, a explicat ce presupune acest lucru. El a zis că de azi devine mult mai riscant să ai o firmă în România. De ce? Pentru că riști să rămâi fără nimic.

Se modifică radical relația dintre ANAF și companii

„Probabil nu stii. De azi, 1 ianuarie 2026 s-a modificat Codul de Procedura Fiscala din Romania. Se modifica radical relatia dintre ANAF si companii. De azi devine mult mai riscant sa ai o firma in Romania. Explic mai jos. Eu cred ca Guvernul ii considera dubiosi pe toti cei care lucreaza in mediul privat. Altfel nu imi explic toate modificarile fiscale din ultimele luni. Intr-un fel au dreptate. Esti dubios daca vrei sa lucrezi intr-un mediu in care trebuie sa muncesti. Sa fii ambitios. Sa studiezi. Sa respecti fisa postului. Toate acestea venind si cu mult stres. Cand puteai sa te angajezi la stat. Unde nu conteaza ce faci. Nu conteaza cat muncesti. Iar singurul stres este calculatorul sa aiba jocul Solitaire.


Guvernul trece acum la urmatorul nivel. Ii pune pe cei din mediul privat de la categoria dubiosi la categoria paria. Am un sfat pentru tine. Daca ai o firma sau te mananca in fund sa-ti faci una. De azi, daca firma va avea datorii la stat, ANAF poate sa-ti ia tot ce ai personal: casa, masina, bani etc. Vei fi un paria. Pana ieri, daca aveai datorii la ANAF puteai sa soliciti o esalonare simplificata. Acum daca ai datorii la ANAF trebuie sa semnezi un contract de fideiusiune.


Pe romaneste, daca ai o firma si datorii la ANAF garantezi cu bunurile personale. Practic nu mai exista notiunea de SRL ( societate cu raspundere limitata ) in relatia cu ANAF-ul. Iar cei care au firma vor raspunde cu bunurile personale. O firma poate sa aiba restante la taxe si impozite din n motive. Nu au platit clientii, ai facut investitii, este o perioada economica proasta etc. Sau motivul este chiar ANAF-ul deoarece nu a rambursat TVA-ul, concediile medicale etc. Poftim??? Ce este asta??? Suntem in anul 2026, Coreea de Nord???Asa ceva...”, a explicat Radu Georgescu.


„Cu asemenea logica si acum mergeam cu caruta si singurele telefoane erau cele cu fise de la posta. Henry Ford a esuat cu primele 2 companii. Steve Jobs a esuat si el cu prima companie. Richard Branson, considerat unul dintre cei mai de succes antreprenori, a avut zeci de afaceri care nu au mers. Asa ca ai foarte mare grija. Daca firma ta nu va avea bani sa plateasca datoriile la ANAF, poti sa ramai fara bunurile personale”, a mai zis analistul economic.

Radu Georgescu
anaf
guvern
