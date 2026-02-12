A devenit operațională Tarom Tehnic. Informarea internă ce a intrat în posesia DCNews. Schimbările care se aplică de luni la TAROM

Un document intern al TAROM arată că a fost semnat contractul între TAROM S.A. și TAROM TEHNIC SRL. În acest sens, Direcția Operațiuni Zbor a primit o informare inopinată. Pentru a face trecerea către TAROM TEHNIC SRL, personalul tehnic a mers la toate cursele pentru a face PFI ca-n mod normal.

Prin finalizarea acestei restructurări, au apărut schimbări importante și pentru personalul de pe avion, precum ”bonurile de combustibil vor fi întocmite de echipaje, după primirea facturii de la agentul de sol sau reprezentantul alimentatorului” arată o informare internă ce a intrat în posesia DCNews.

Din această săptămână, de luni, angajații TAROM au proceduri noi care se referă la modul de lucru cu TAROM Tehnic, ”în contextul separării Direcției Tehnice de compania mama, proceduri care trebuiau sa intre in vigoare de la 01.03.2026, dar care sunt necesare imediat, având in vedere noua relație contractuală apărută anticipat și neanunțat”.

Informațiile despre divizarea Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM sunt de anul trecut. Deși procesul trebuia să fie finalizat la 1 martie, aflăm, din informarea internă, că e deja finalizat, iar informarea către personal ar fi fost de pe o zi pe alta. Tranzația s-a făcut rapid.

Noua entitate Tarom Tehnic SRL a devenit astfel efectiv operațională.

Ce știm despre Tarom Tehnic

Înființarea Tarom Tehnic face parte din planul de restructurare al TAROM, aprobat de Comisia Europeană, care a dat undă verde unui ajutor de stat de 95 de milioane de euro. Această structură preia activitățile de întreținere și reparații ale aeronavelor civile și este deținută integral de TAROM SA. Divizarea a fost demarată oficial în urmă cu aproape un an, în 9 martie 2025. Noua companie TAROM Tehnic, conform informațiilor din 2025, a preluat integral structura Direcției Tehnice din Taromm, inclusiv cei 277 de angajați.

În urma divizării, în proprietatea TAROM Tehnic intră un hangar din Otopeni și clădirea simulator, precum și cele 20 de contracte încheiate cu terți. Pe lângă aceste aspecte, TAROM Tehnic moștenește și o datorie de 1 milion de lei.