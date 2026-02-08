Într-un interviu pentru DC News şi DC News TV, Vasile Marica a spus că măsurile luate în ultimele luni de Guvernul Bolojan pot duce România în faliment.

"Creşterea taxelor ne duce în faliment. Ne duce în faliment! Energia e mai scumpă la noi decât în Bulgaria, asta în condiţiile în care avem resursele noastre. Mai adăugăm şi deprofesionalizarea firmelor, a IMM-urilor, le punem în incapacitatea de a intra în competiţie, sunt obligaţi să nu mai dea bani pe investiţii. Privatul, faţă de stat, îşi păstrează oamenii buni. La stat depinde de politică", a declarat Vasile Marica.

"Dar cum comentaţi măsurile luate de Ilie Bolojan cu privire la IMM-uri? Deci dacă am datorii la stat, fiindcă firma mea a mers bine în anii din urmă şi acum merge prost, ca toată economia, ştiţi ce au fpcut? Răspund cu averea personală, eu investitor. Fiindcă statul nu mi-a plăcut factura, spre exemplu", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Sunteţi exact în poziţia mea cu funcţionarul. Ne-am făcut treaba 30 de ani, avem 50 de ani ca vârstă, şi acum ne dă afară că li s-a căşunat să ne dea afară. Cred că trebuie o atenţie mai deosebită. E foarte sensibil ce se întâmplă. Investitorii sunt eroi. Sunt oameni serioşi, care au făcut ce au făcut din nimic, care au intrat pe pieţe, au adus bani aici. Oamenii ăştia şi-au făcut datoria faţă de naţia asta şi noi le spunem doar că mai au de dat.

Dau un exemplu. Angajaţii dumneavoastră plătesc 10% din salariu impozit pe venit. După asta, se duc să cumpere mâncare. Au plătit o dată impozit pe venit? Este TVA la mâncare? Este alt impozit? Dacă eram un om echilibrat, spuneam că micşorez impozitele pe salarii şi măresc TVA-ul, ca să reechilibrez un pic. Nu poţi să tragi fără să ai bani. Dacă nu am bani, nu mai pot plăti. E logic, nu?", a declarat Vasile Marica.