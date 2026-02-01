Antreprenorii care au făcut imperii pot salva România intrând la guvernare - Planul lui Remus Borza, salvatorul Hidroelectrica

Avocatul și omul de afaceri Remus Borza, cunoscut pentru rolul decisiv în salvarea Hidroelectrica, a venit la interviurile DC News, invitat de jurnalistul Val Vâlcu, cu o radiografie dură a României de azi. Într-o analiză lucidă, fără menajamente, Borza vorbește despre sărăcie, lipsa de leadership și nevoia unui guvern de tranziție format din antreprenori care au construit imperii și pot pune, în sfârșit, țara pe picioare.

"Nu poți să vorbești de o clasă de mijloc în România"

„Nu poți să vorbești de o clasă de mijloc în România câtă vreme doar 2 milioane de români au venituri de peste 5.000 de lei. Asta înseamnă că vreo 11 sau 12 milioane de români au venituri sub 1.000 de euro. Mare parte din populația României trăiește în sărăcie și în risc de excluziune socială. Ne trebuie un plan de țară și o strategie coerentă. De asta duce lipsă România. Duce lipsă și de leadership. Ar trebui să existe niște minți luminate care să facă niște proiecții de dezvoltare pe zona de industrie, pe zona de infrastructură, pe zona de cultură, educație, artă, sănătate, pe 10, 20, 50 de ani. Nu avem așa ceva! Marea dramă a României în acești 37 de ani de capitalism e că a fost condusă doar de lefegii.

"Niște antreprenori trebuie să vină, să se suflece la mâneci și să intre la guvernare"

Spuneți-mi un prim-ministru, un ministru al finanțelor sau al economiei, în acești 37 de ani glorioși, de tranziție de nicăieri spre niciunde, care a lucrat o zi în privat, care a plătit și el un leu impozit la stat, pe 25 ale lunii, care a plătit și el un leu salariu pe 30 ale lunii. Dacă lucrezi toată viața la buget, ai o imagine deformată despre realitatea de la firul ierbii. D-aia niște antreprenori trebuie să vină, să se suflece la mâneci și să intre la guvernare, fie că vorbim de Dragoș Pavăl (Dedeman), Horațiu Țepeș (Bilka), Anca Vlad (Catena), Dan Ostahie (Altex), George Copos (industrie hotelieră), Horea Ciorcilă (Banca Transilvania). Avem nevoie de astfel de oameni. Avem nevoie de astfel de oameni care au făcut istorie, rezistând eroic peste 30 de ani într-un mediu economic ostil, luptând cu concurența neloială a multinaționalelor și, de multe ori, cu discriminarea statului, și au ridicat imperii!

"E nevoie de oamenii aceștia să vină să guverneze România un an, doi, trei, tranzitoriu, până formăm o clasă politică"

E nevoie de oamenii aceștia să vină să guverneze România un an, doi, trei, tranzitoriu, până formăm o clasă politică care să aibă viziune. Eu văd România ca o societate pe acțiuni. Are 19 milioane de acționari și trebuie condusă după același principiu după care își gestionează orice antreprenor propria companie, adică principiul eficienței economice. Ne trebuie venituri mari, cu costuri mici. Asta ne duce la excedent bugetar la stat și nu la deficit, doar că politrucii noștri nu permit nicio breșă. Cum intră unul mai răsărit, este executat. D-asta PSD și PNL trebuie să înțeleagă că trebuie să se primenească, să deschidă porțile și spre oameni competenți, oameni care au făcut ceva în viață, care nu se legitimează exclusiv cu carnetul de partid. Trebuie să mai promoveze și alte caractere, un alt profil, pentru că, din păcate, doar amantele, hoții, proștii, acoperiții și, mai nou, oengiștii au făcut carieră politică în România.”

