€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Antreprenorii care au făcut imperii pot salva România intrând la guvernare - Planul lui Remus Borza, salvatorul Hidroelectrica
Data actualizării: 23:24 01 Feb 2026 | Data publicării: 22:55 01 Feb 2026

EXCLUSIV Antreprenorii care au făcut imperii pot salva România intrând la guvernare - Planul lui Remus Borza, salvatorul Hidroelectrica
Autor: Tiberiu Vasile

Antreprenorii care au făcut imperii pot salva România intrând la guvernare - Planul lui Remus Borza, salvatorul Hidroelectrica Sursă foto: Freepik - poză steag România

Remus Borza spune că România ar trebui condusă temporar de antreprenori care au construit imperii, până la apariția unei noi clase politice cu viziune.

Avocatul și omul de afaceri Remus Borza, cunoscut pentru rolul decisiv în salvarea Hidroelectrica, a venit la interviurile DC News, invitat de jurnalistul Val Vâlcu, cu o radiografie dură a României de azi. Într-o analiză lucidă, fără menajamente, Borza vorbește despre sărăcie, lipsa de leadership și nevoia unui guvern de tranziție format din antreprenori care au construit imperii și pot pune, în sfârșit, țara pe picioare.

"Nu poți să vorbești de o clasă de mijloc în România"

„Nu poți să vorbești de o clasă de mijloc în România câtă vreme doar 2 milioane de români au venituri de peste 5.000 de lei. Asta înseamnă că vreo 11 sau 12 milioane de români au venituri sub 1.000 de euro. Mare parte din populația României trăiește în sărăcie și în risc de excluziune socială. Ne trebuie un plan de țară și o strategie coerentă. De asta duce lipsă România. Duce lipsă și de leadership. Ar trebui să existe niște minți luminate care să facă niște proiecții de dezvoltare pe zona de industrie, pe zona de infrastructură, pe zona de cultură, educație, artă, sănătate, pe 10, 20, 50 de ani. Nu avem așa ceva! Marea dramă a României în acești 37 de ani de capitalism e că a fost condusă doar de lefegii. 

"Niște antreprenori trebuie să vină, să se suflece la mâneci și să intre la guvernare"

Spuneți-mi un prim-ministru, un ministru al finanțelor sau al economiei, în acești 37 de ani glorioși, de tranziție de nicăieri spre niciunde, care a lucrat o zi în privat, care a plătit și el un leu impozit la stat, pe 25 ale lunii, care a plătit și el un leu salariu pe 30 ale lunii. Dacă lucrezi toată viața la buget, ai o imagine deformată despre realitatea de la firul ierbii. D-aia niște antreprenori trebuie să vină, să se suflece la mâneci și să intre la guvernare, fie că vorbim de Dragoș Pavăl (Dedeman), Horațiu Țepeș (Bilka), Anca Vlad (Catena), Dan Ostahie (Altex), George Copos (industrie hotelieră), Horea Ciorcilă (Banca Transilvania). Avem nevoie de astfel de oameni. Avem nevoie de astfel de oameni care au făcut istorie, rezistând eroic peste 30 de ani într-un mediu economic ostil, luptând cu concurența neloială a multinaționalelor și, de multe ori, cu discriminarea statului, și au ridicat imperii!

"E nevoie de oamenii aceștia să vină să guverneze România un an, doi, trei, tranzitoriu, până formăm o clasă politică"

E nevoie de oamenii aceștia să vină să guverneze România un an, doi, trei, tranzitoriu, până formăm o clasă politică care să aibă viziune. Eu văd România ca o societate pe acțiuni. Are 19 milioane de acționari și trebuie condusă după același principiu după care își gestionează orice antreprenor propria companie, adică principiul eficienței economice. Ne trebuie venituri mari, cu costuri mici. Asta ne duce la excedent bugetar la stat și nu la deficit, doar că politrucii noștri nu permit nicio breșă. Cum intră unul mai răsărit, este executat. D-asta PSD și PNL trebuie să înțeleagă că trebuie să se primenească, să deschidă porțile și spre oameni competenți, oameni care au făcut ceva în viață, care nu se legitimează exclusiv cu carnetul de partid. Trebuie să mai promoveze și alte caractere, un alt profil, pentru că, din păcate, doar amantele, hoții, proștii, acoperiții și, mai nou, oengiștii au făcut carieră politică în România.”

CITEȘTE ȘI: Cum ajunge energia să coste de cinci ori mai mult în România. Remus Borza, despre greșeala statului care îngroapă industria

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

remus borza
romania
guvern
clasa politica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 31 minute
Cât zahăr se află într-o doză de suc. Nutriționistul Mihaela Bilic, comparația care te va surprinde - VIDEO
Publicat acum 7 ore si 32 minute
Avocata ”Ada” Georgescu, impostoare sau mai mult de atât? PNL nu o recunoaște, deși i-a dat funcție de conducere
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Șefii militari ai SUA și Israelului au discutat la Pentagon despre tensiunile cu Iranul - surse
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Crin Antonescu îi atrage atenția lui Ilie Bolojan că nu e contabilul de la Palatul Victoria: Asta e drama PNL
Publicat acum 8 ore si 34 minute
Antreprenorii care au făcut imperii pot salva România intrând la guvernare - Planul lui Remus Borza, salvatorul Hidroelectrica
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 31 Ian 2026
Horoscop 2-8 februarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
Publicat pe 31 Ian 2026
Două autostrăzi din România, integrate în planurile NATO. Primim 4 miliarde pentru realizarea lor
Publicat acum 11 ore si 4 minute
După supergripa, un alt virus face ravagii în UK. ”Nu vă trimiteți copiii la școală”
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close