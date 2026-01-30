€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Noi dezvăluiri în cazul Epstein: Milioane de noi documente publicate, inclusiv imagini necenzurate
Data publicării: 22:22 30 Ian 2026

Noi dezvăluiri în cazul Epstein: Milioane de noi documente publicate, inclusiv imagini necenzurate
Autor: Elena Aurel

Președintele Donald Trump Președintele Donald Trump / Sursa foto: Agerpres

Au fost publicate milioane de noi documente despre Jeffrey Epstein, inclusiv imagini necenzurate.

Departamentul american al Justiţiei a anunţat vineri publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la pedofilul miliardar cu conexiuni politice, Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate, relatează Agerpres citând agenţiile AFP şi EFE.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că noile dezvăluiri includ peste 2.000 de videoclipuri şi aproximativ 180.000 de imagini, în mare parte "pornografie".

Chipurile tuturor femeilor ce apar în aceste imagini şi videoclipuri au fost blurate pentru a li se proteja identitatea, cu excepţia complicei lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, care în prezent execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic cu minori.

Guvernul american, care publică acest dosar uriaş sub constrângerea unei legi adoptate de Congres şi pe care preşedintele Donald Trump a promulgat-o cu ezitări, publicase deja zeci de mii de documente la sfârşitul lunii decembrie.

VEZI ȘI: 55% dintre maghiari spun că Viktor Orbán este obosit și nepotrivit pentru funcția de premier. Cine i-ar putea lua locul

Imagini cu Bill Clinton și Donald Trump

Aceste documente au confirmat ramificaţiile politice ale cazului, oferind o imagine a reţelei spectaculoase de conexiuni politice a miliardarului care s-a sinucis în detenţie în anul 2019, după ce fusese pus sub acuzare pentru o serie de delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore şi proxenetism. Totuşi, documentele publicate în decembrie au adus mai multe întrebări decât răspunsuri.

Au fost însă remarcate în mod special fotografiile fostului preşedinte democrat Bill Clinton împreună cu Jeffrey Epstein sau cu femei ale căror chipuri au fost blurate, în alte fotografii de acelaşi fel fiind observat şi Donald Trump.

Vechile legături de prietenie dintre Epstein şi Trump sunt cunoscute de mult timp, dar acesta din urmă a negat mereu că ar fi petrecut la reşedinţa miliardarului din Insulele Virgine, unde, potrivit procurorilor, Epstein trafica sexual fete minore pentru diverse personalităţi, inclusiv politicieni.

Trump a mai susţinut că a rupt orice legătură cu Epstein înainte ca acesta să fie pus sub acuzare şi că habar nu avea de practicile acestuia. Actualul preşedinte susţine de asemenea că nu a călătorit "niciodată" cu avionul privat al lui Epstein, deşi numele său apare de opt ori pe lista pasagerilor acestui avion între anii 1993 şi 1996.

VEZI ȘI: Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bill clinton
donald trump
dosare epstein
jeffrey epstein
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Blackout în Republica Moldova: Autoritățile de la Chișinău mulțumesc României și Ucrainei pentru ajutor în restabilirea curentului electric
Publicat acum 29 minute
Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Publicat acum 1 ora si 34 minute
VIDEO Un heruvim care ar avea chipul Giorgiei Meloni provoacă polemici după restaurarea unei fresce la Roma
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Publicat acum 22 ore si 4 minute
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 29 Ian 2026
Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close