Prețul petrolului crește puternic din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Preţul petrolului a continuat să crească luni, traderii analizând următoarele decizii în războiul din Orientul Mijlociu, care afectează pieţele globale ale energiei, transmit Reuters şi Bloomberg.

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat cu 3,7%, la 106,30 dolari, apoi s-a tranzacţionat în jur de 103 dolari, după ce în ianuarie era sub 60 de dolari.

Şi cotaţia ţiţeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 0,9%, la 99,60 de dolari per baril. În ultimele două săptămâni, cotaţiile futures au crescut cu peste 40%.

Exporturile de gaze și producția industrială, afectate

De asemenea, piaţa globală a gazelor a fost afectată de o prăbuşire a exporturilor de gaze lichefiate ale Qatarului, în timp ce Bahrain-ul a început să reducă producţia la cea mai mare topitorie de aluminiu din lume, parţial din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz.

Emiratele Arabe Unite au fost printre statele din Golf vizate de cele mai multe atacuri în timpul conflictului cu Iranul.

Autorităţile din emiratul Fujairah au anunţat sâmbătă că apărarea aeriană a interceptat o dronă, însă căderea unor resturi a declanşat un incendiu. Portul Fujairah este un important centru de depozitare şi transbordare, în special pentru petrol. Încărcarea petrolului s-a reluat în portul Fujairah dar producţia ţării aproape s-a înjumătăţit.

Pieţele energetice continuă să resimtă impactul războiului din Orientul Mijlociu.

Strâmtoarea Ormuz, aproape blocată

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne aproape blocat de la începerea conflictului. Iranul a blocat efectiv strâmtoarea, o cale navigabilă îngustă între Iran şi Oman, întrerupând astfel o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol şi gaze naturale lichefiate, în cea mai gravă perturbare înregistrată până acum.

Câteva nave au început să găsească un drum prin aceste căi navigabile. În weekend, un proprietar elen a trimis o navă cu semnalul oprit în timp ce un petrolier din Pakistan pare să fi efectuat preţioasa călătorie. India este în negocieri cu Iranul pentru a asigura trecerea în siguranţă a şase petroliere cu gaze petroliere lichefiate.

"Închiderea Strâmtorii Ormuz transformă perturbarea transportului naval în pierderea aprovizionării globale deoarece capacităţile de stocare din regiune se umplu şi unele unităţi de producţie se închid", apreciază analiştii de la Morgan Stanley. Banca se aşteaptă în trimestrul doi la o cotaţie a ţiţeiului de 110 de dolari per baril.