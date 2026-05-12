Scenariul care schimbă total jocul politic. Bogdan Chirieac pune pe masă numele aflat tot mai aproape de funcția de premier

Bogdan Chirieac susține că primul semn al unei schimbări majore a venit imediat după căderea lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Analistul a declarat că „primul șef de partid cu care s-a văzut Nicușor Dan, miercuri de după marțea demiterii lui Ilie Bolojan, a fost domnul Dominic Fritz”.

În opinia sa, întâlnirea nu a fost întâmplătoare. Mai ales pentru că liderul USR ar fi transmis un mesaj despre poziționarea partidului.

„Domnul Dominic Fritz a spus că să aliază cu Ilie Bolojan, premierul demis, nu cu PNL-ul”, adaugă Bogdan Chirieac.

În opinia lui Chirieac, o parte a scenei politice începe să se reorganizeze în jurul unor lideri și ideologii, nu doar în jurul partidelor.

Majoritatea există pe hârtie, dar blocajul politic continuă

Analistul atrage atenția că actuala criză nu vine din lipsa unei majorități parlamentare. „Există majoritate PSD, USR, UDMR, minorități. Se poate face o majoritate”, spune el.

Cu toate acestea, potrivit lui Chirieac, mesajele venite dinspre USR complică formarea rapidă a unui nou executiv: „Domnul de la USR a spus că nu”.

„Ce se întâmplă dacă, de exemplu, Nicușor Dan îl nominalizează pe Cătălin Predoiu, din PNL, să formeze noul guvern. Va refuza PNL să intre la guvernare având primul ministru?”, a întrebat analistul politic.

Bogdan Chirieac: În interiorul PNL există „o puternică mișcare centrifugă”

În analiza sa, Bogdan Chirieac sugerează că președintele Nicușor Dan încearcă să evite un conflict cu liderii partidelor. Analistul mai spune că în interiorul PNL există „o puternică mișcare centrifugă în care doresc să-l testeze pe domnul Bolojan și să meargă la guvernare. Au 1.100 de primari. Îmbrățișează opoziția dacă, într-o parte sau în alta, se întâmplă altceva? Greu de spus. Dar eu cred că Nicușor Dan va veni cu soluția”.

Analistul merge mai departe și vorbește despre ideea schimbării conducerii partidului.

„PNL-ul nu mai este luat ostatic de domnul Bolojan. Domnul Bolojan merge și și face propriul partid, totuși este liderul mișcării progresiste din România. La un moment dat s-ar putea să aibă și succes. Sunt trei curente acum, conservatorii, progresiștii și suveraniștii. Dar nu poți să ții ostatică toată țara că te-a dat jos coaliția pe care ai condus-o”, a mai spus Bogdan Chirieac.

Scenariul suspendării lui Nicușor Dan

Bogdan Chirieac a vorbit și despre ideea suspendării președintelui. Analistul afirmă că în spațiul public „a început campania de acomodare a publicului”: „Se încearcă clar să aclimatizeze publicul cu ideea suspendării lui Nicușor Dan”.

Chirieac consideră însă că un astfel de demers ar fi o greșeală uriașă: „În opinia mea, prostie uriașă, uriașă!”

Criza economică apasă peste conflictul politic

Dincolo de strategiile de partid și negocierile pentru viitorul guvern, există o problemă care planează peste întreaga scenă politică. Economia.

Bogdan Chirieac afirmă clar că situația economică este „catastrofală”. Analistul consideră că liderii politici au ales cel mai prost moment pentru o nouă criză guvernamentală.

„Sorin Grindeanu nu trebuia să declanșeze această criză în acest moment”, spune el.

În final, Bogdan Chirieac încearcă să transmită ideea că actualul blocaj nu va dura foarte mult: „În 2 săptămâni vom avea un guvern, cu premier, probabil la PNL, cu aceeași coaliție”.

Analistul spune că și USR „va reveni la sentimente mai bune”, iar dacă nu va face acest lucru, actuala majoritate parlamentară poate funcționa și fără acest partid.