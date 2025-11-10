CSM, plângere penală Oanei Gheorghiu. Bogdan Chirieac: Încep să o simpatizez. Caracterizarea pensiilor speciale, perfect corectă

Reforma pensiilor speciale este un cartof fierbinte care încinge tensiunile dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan și nu numai.

Mai mult, CSM a intrat în joc și i-a făcut plângere vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce aceasta a făcut mai multe afirmații despre pensiile speciale ale magistraților, despre care a spus că sunt "bani luați de la gura copiilor".

VEZI ȘI: CSM i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu

Analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenție telefonică, la Realitatea Plus, și a comentat tensiunile dintre premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, dar și mutarea fără precedent a CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.

"Cu privire la scandalul pensiilor speciale, ce spun tensiunile dintre premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan? De asemenea, CSM face o plângere penală Oanei Gheorghiu. Este un demers fără precedent. Vor duce subiectul pensiilor speciale către sfârșitul relațiilor dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan?", a întrebat prezentatoarea Delia Vrânceanu, de la Realitatea Plus.

Vezi și - CSM i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu

Bogdan Chirieac, despre relația dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan

"Mi-e teamă că relația dintre președinte și premier s-a sfârșit, atunci când premierul a majorat TVA și l-a făcut practic mincinos pe Nicușor Dan, care a promis în campania pentru alegerile prezidențiale și a dat și în scris că nu va majora TVA. Însă TVA și alte taxe s-au majorat. S-a rupt economia pe genunchi cu domnul Bolojan. Deci, nu este vorba despre un sfârșit. Toată lumea se întreabă când va înceta mandatul lui Bolojan. Eu nu cred că va înceta curând, pentru că amândoi, Ilie Bolojan și Nicușor Dan, sunt doriți, în acest moment, de partenerii europeni și, în principal, de Franța. În opinia mea, acesta este motivul pentru care PSD nu se retrage de la guvernare, forțând prăbușirea primului-ministru", a precizat Bogdan Chirieac.

Ce se întâmplă cu pensiile speciale



"Cu privire la pensiile speciale, încep să capăt multă simpatie pentru doamna Oana Gheorghiu, deoarece caracterizarea făcută de domnia sa pensiilor speciale este perfect corectă. Dânsa nu a spus despre justiție că este un Caritas, justiția fiind, de fapt, să nu ne supărăm, total nefuncțională în România. Dânsa a spus despre sistemul pensiilor speciale că este un Caritas. La un moment dat, cu aceste ieșiri la pensie la 45 de ani, vom avea 1 milion de pensionari speciali în tot sistemul de justiție și securitate națională. Cu ce îi plătim? Se întreabă cineva la ce sumă se ajunge, la ce procent din PIB se ajunge cu aceste pensii speciale? Deci, hai să fim serioși", a mai declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

Ce a declarat vicepremierul despre magistrați, fapt care a determinat CSM să îi facă plângere penală

Amintim că vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că înţelege dificultatățile pe care le au magistraţii în a renunţa la pensiile speciale, însă le-a transmis că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”.

”Eu le-aș transmite magistraților un mesaj, le-aș spune că-i înțeleg, e foarte greu să renunți la un lucru care ți s-a dat, din perspectiva societății, un privilegiu. Ei au fost prinși într-un Caritas care nu putea dura la nesfârșit. România nu-și permite să mai plătească acești bani, nu-și permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum. Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că-și dau sentințe, îi iau de undeva. Și-i pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente. Ca tu să ai privilegii, cineva e lăsat în urmă. Orice privilegiu are cineva, înseamnă, în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi acceptabilă ca să continue să-și ia acești bani” a spus vicepremierul Oana Gheorghiu, într-un interviu Digi24.

Totodată, precizăm că în același context al pensiilor speciale, președintele Nicușor Dan se va întâlni cu liderii coaliției la Palatul Cotroceni, marți dimineață. Vezi detalii aici!