Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!

Președintele Nicușor Dan este viral, în aceste zile, pe rețelele sociale, nu prin realizările sale, ci prin gafele pe care le-a făcut. Acum câteva zile, la Timișoara, a fost protagonistul unui moment stânjenitor, în care a uitat protocolul în fața gărzii de onoare, care l-a salutat. Apoi, el a vrut să plece, deși urma intonarea Imnului Național al României. Vezi video aici!

Gafă uriașă la Copenhaga, de față cu liderii europeni

Însă cea mai recentă și de răsunet gafă s-a întâmplat chiar la Copenhaga, la o reuniune informală a șefilor de stat și de guvern. Nicușor Dan, împreună cu Emmanuel Macron, a fost primit la Palatul Regal Amalienborg din Copenhaga, de către regele Frederik al X-lea și regina Maria.

După cum s-a văzut pe imaginile apărute și în presa internațională, Nicușor Dan a mers pe covorul roșu cot la cot cu Emmanuel Macron, iar apoi au dat mâna cu gazdele. Însă a urmat o stângăcie uriașă, din partea lui Nicușor Dan. Președintele părea că nu știe dacă trebuie să stea la poză. Regina Maria l-a chemat discret să se alăture la poza de grup. Vezi video aici!

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție la Realitatea Plus, aceste apariții ale președintelui.

”Fiecare ieșire a sa este pândită”

”În privința gafelor pe care le face Nicușor Dan, este clar. Ne vom obișnui de acum încolo. Este felul dânsului de a fi. Este evident că nu se simte bine în public. Este evident că este intimidat de prezența liderilor europeni și că nu este în largul său în fața camerelor de luat vederi.

Probabil că îl deranjează și faptul că fiecare ieșire a sa este pândită, la milimetru, pentru a deveni virală pe Internet. De fapt, asta se întâmpă în acest moment, nu o pândim doar noi, ci poate și colegii gazetari străini. Probabil că va evita, pe cât posibil, domnul Nicușor Dan aparițiile în public.

Dar sunt reuniuni, momente, precum consiliile europene, întâlnirile cu Comisia, unde trebuie să fie acolo, pentru că este primul om al statului român, Nicușor Dan. Nu poate să îi țină altcineva locul”, a precizat analistul politic Bogdan Chirieac.