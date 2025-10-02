€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 21:07 02 Oct 2025

Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Autor: Andrei Itu

nicusor-dan_05416400 foto: Agerpres
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a punctat ce se ascunde în spatele stângăciilor făcute de Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan este viral, în aceste zile, pe rețelele sociale, nu prin realizările sale, ci prin gafele pe care le-a făcut. Acum câteva zile, la Timișoara, a fost protagonistul unui moment stânjenitor, în care a uitat protocolul în fața gărzii de onoare, care l-a salutat. Apoi, el a vrut să plece, deși urma intonarea Imnului Național al României. Vezi video aici!

Gafă uriașă la Copenhaga, de față cu liderii europeni

Însă cea mai recentă și de răsunet gafă s-a întâmplat chiar la Copenhaga, la o reuniune informală a șefilor de stat și de guvern. Nicușor Dan, împreună cu Emmanuel Macron, a fost primit la Palatul Regal Amalienborg din Copenhaga, de către regele Frederik al X-lea și regina Maria. 

După cum s-a văzut pe imaginile apărute și în presa internațională, Nicușor Dan a mers pe covorul roșu cot la cot cu Emmanuel Macron, iar apoi au dat mâna cu gazdele. Însă a urmat o stângăcie uriașă, din partea lui Nicușor Dan. Președintele părea că nu știe dacă trebuie să stea la poză. Regina Maria l-a chemat discret să se alăture la poza de grup. Vezi video aici!

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție la Realitatea Plus, aceste apariții ale președintelui. 

”Fiecare ieșire a sa este pândită”

”În privința gafelor pe care le face Nicușor Dan, este clar. Ne vom obișnui de acum încolo. Este felul dânsului de a fi. Este evident că nu se simte bine în public. Este evident că este intimidat de prezența liderilor europeni și că nu este în largul său în fața camerelor de luat vederi. 

Probabil că îl deranjează și faptul că fiecare ieșire a sa este pândită, la milimetru, pentru a deveni virală pe Internet. De fapt, asta se întâmpă în acest moment, nu o pândim doar noi, ci poate și colegii gazetari străini. Probabil că va evita, pe cât posibil, domnul Nicușor Dan aparițiile în public.

Dar sunt reuniuni, momente, precum consiliile europene, întâlnirile cu Comisia, unde trebuie să fie acolo, pentru că este primul om al statului român, Nicușor Dan. Nu poate să îi țină altcineva locul”, a precizat analistul politic Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
gafe
copenhaga
timisoara
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 28 minute
Look-ul Emmei Stone stârnește controverse. Fanii actriței, împărțiți după cele mai noi fotografii
Publicat acum 41 minute
ANAF i-a luat casa lui Klaus Iohannis din centrul Sibiului. De ce spune Bogdan Chirieac că o să-l simpatizăm enorm
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Avertismentul unei companii aeriene: Până la 600 de zboruri anulate zilnic din cauza grevelor
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Vladimir Putin susține că nu vrea să atace NATO: "Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi"
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Unde ninge abundent acum în România VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat pe 30 Sep 2025
Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close