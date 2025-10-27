Care e problema lui Ilie Bolojan, deși „e un om de bună-credință”: Măcar dacă se sfătuia cu Traian Băsescu

În timp ce liderii coaliției de guvernare se ceartă între ei, românii simt pe propria lor piele măsurile de austeritate implementate de Guvernul Bolojan.

„Cine să vină în locul lor?!”, s-a întrebat retoric analistul politic Bogdan Chirieac, cu referire la membrii actualei coaliții de guvernare, în direct la România TV.

Chirieac: „Marea greșeală” a lui Băsescu, aplicată de Bolojan

Chirieac a punctat că Ilie Bolojan, deși un lider performant în administrația locală, nu are un „plan de țară”. Mai mult, analistul politic spune că actualul premier aplică aceleași politici fiscale implementate de Guvernul Boc în timpul mandatului lui Traian Băsescu, decizii ulterior recunoscute de fostul președinte ca fiind greșite.

„E mai rău într-o țară cu un stat putred, așa cum e România acum, decât într-o țară neguvernată. Dar o țară neguvernată n-are cum să existe, fir-ar să fie! Nu cred că se rupe nici coaliția, cel puțin nu acum. Scopul declarat este 'nobil': să reducă deficitul, să crească prosperitatea.

Domnul Bolojan n-are niciun fel de plan, din nefericire, deși e un om de bună-credință. A venit în această funcție de premier, de fapt, total nepregătit. Nu credeam să fie atât de nepregătit, pentru că omul a avut performanță și la Oradea, și la Consiliul Județean Bihor - a avut performanțe certe.

(...) Problema lui Bolojan e că n-are niciun plan de țară. Măcar dacă se sfătuia cu Traian Băsescu, să-i spună ce a greșit. Băsescu a redus anvelopa salarială la stat cu 25%, a mărit TVA la 24% și nu s-a atins de mediul privat. Și n-a tăiat investițiile. Iar acum, Traian Băsescu, zice că creșterea TVA în 2010 a fost o mare greșeală. Și-și dă seama că nu trebuia să facă asta.

Bolojan le face pe toate. A tăiat investițiile anapoda, nu s-a atins de cei privilegiați de la stat”, a analizat Chirieac, potrivit sursei menționate anterior.