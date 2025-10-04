€ 0.0000
|
$ 0.0000
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 00:08 04 Oct 2025

Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Autor: Iulia Horovei

adrian-zuckerman_69143700 Foto: Agerpres
 

Fostul ambasador al SUA în România avertizează că ofensiva lui Vladimir Putin nu s-a încheiat odată cu alegerile din Moldova. El a subliniat necesitatea unui răspuns ferm și coordonat din partea Europei și SUA împotriva agresiunii venite de la Est.

„Tocmai ce s-a terminat un atac la fel poate mai mare, acum câteva zile, în Moldova, pentru că rușii ar fi cheltuit 400 milioane de dolari. Dar președinta Maia Sandu și Moldova au reacționat foarte ferm, dur, la punct ca să mențină democrația. Dar pericolul e că nu se întâmplă numai în Europa, România. Și-n America. Îl avem pe Elon Musk care a fost în Rusia de nu știu câte ori. Tatăl lui, care a fost acum câteva luni la Moscova pentru o conferință”, a declarat fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, la Digi24.

Privind informațiile furnizate de președintele Nicușor Dan privind manipularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 și dacă ele au fost înțelese de administrația de la Washington, diplomatul a spus: „Eu cred că trebuie să mai fie discutate. Nu cred că sunt înțelese complet. Cea mai mare primejdie, într-o democrație, este bătălia între dreptul de a vorbi liber și propagandă. Nu cred că mulți oameni din SUA înțeleg aceste lucruri și-și dau seama ce periculos e acest lucru.

(...) Nu poți avea încredere în ce spune Putin. Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, dur, prin care Putin să-nțeleagă că nu merge în continuare așa, el va continua. Vor fi atacuri împotriva statelor baltice, cum am văzut cu flota de umbră a lui. Francezii au prins-o”.

Zuckerman: Europenii și americanii, pe o singură voce

Suntem într-un război. Lumea nu vrea să recunoască. Eu am spus asta de când acești oameni au intrat în Lugansk și în Donbas. Au intrat în Crimeea, apoi în celelalte părți ale Ucrainei. Războiul accelerează (...) Războiul hibrid continuă. Îmi pare bine că, până la urmă, statele europene și SUA încearcă să vadă care e cel mai bun mod de a se opune și de a opri acest lucru.

Putin e un criminal. Nu poate fi oprit complet, dar Europa, SUA, toate țările democratice trebuie să vorbească cu o singură voce și să spună NU: Nu trebuie să mai cumpărăm gaz, petrol, ci trebuie să fie consecințe foarte dure când face ceva Putin. (...) Trebuie să răspundă ferm și dur. Dronele care trec peste România, Polonia, cele care au trecut prin Munchen - trebuiau să se aștepte.

(...) Domnul (Viktor) Orban din Ungaria nu trebuie să mai fie tolerat, e un aliat al lui Putin de mulți ani. El blochează de mult ajutoarele pentru Ucraina (...), dar nu reprezintă majoritatea poporului maghiar, care e un popor democratic. La fel și cu (Robert) Fico (n.r. premierul Slovaciei)”, a mai punctat el, vineri seară.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian zuckerman
elon musk
rusia
ungaria
romania
ucraina
ungaria
republica moldova
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Nu scăpăm de ploi! Un nou ciclon în România, săptămâna viitoare
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Drepturile cetățenilor UE după Brexit, încălcate în Marea Britanie, arată un nou sondaj: Lipsă de încredere în autorități
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Prințul William, mărturisire rară. Cum îl pregătește pe Prințul George pentru ziua în care va fi rege
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat acum 17 ore si 20 minute
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close