Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua

„Tocmai ce s-a terminat un atac la fel poate mai mare, acum câteva zile, în Moldova, pentru că rușii ar fi cheltuit 400 milioane de dolari. Dar președinta Maia Sandu și Moldova au reacționat foarte ferm, dur, la punct ca să mențină democrația. Dar pericolul e că nu se întâmplă numai în Europa, România. Și-n America. Îl avem pe Elon Musk care a fost în Rusia de nu știu câte ori. Tatăl lui, care a fost acum câteva luni la Moscova pentru o conferință”, a declarat fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, la Digi24.

Privind informațiile furnizate de președintele Nicușor Dan privind manipularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 și dacă ele au fost înțelese de administrația de la Washington, diplomatul a spus: „Eu cred că trebuie să mai fie discutate. Nu cred că sunt înțelese complet. Cea mai mare primejdie, într-o democrație, este bătălia între dreptul de a vorbi liber și propagandă. Nu cred că mulți oameni din SUA înțeleg aceste lucruri și-și dau seama ce periculos e acest lucru.

(...) Nu poți avea încredere în ce spune Putin. Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, dur, prin care Putin să-nțeleagă că nu merge în continuare așa, el va continua. Vor fi atacuri împotriva statelor baltice, cum am văzut cu flota de umbră a lui. Francezii au prins-o”.

Zuckerman: Europenii și americanii, pe o singură voce

„Suntem într-un război. Lumea nu vrea să recunoască. Eu am spus asta de când acești oameni au intrat în Lugansk și în Donbas. Au intrat în Crimeea, apoi în celelalte părți ale Ucrainei. Războiul accelerează (...) Războiul hibrid continuă. Îmi pare bine că, până la urmă, statele europene și SUA încearcă să vadă care e cel mai bun mod de a se opune și de a opri acest lucru.

Putin e un criminal. Nu poate fi oprit complet, dar Europa, SUA, toate țările democratice trebuie să vorbească cu o singură voce și să spună NU: Nu trebuie să mai cumpărăm gaz, petrol, ci trebuie să fie consecințe foarte dure când face ceva Putin. (...) Trebuie să răspundă ferm și dur. Dronele care trec peste România, Polonia, cele care au trecut prin Munchen - trebuiau să se aștepte.

(...) Domnul (Viktor) Orban din Ungaria nu trebuie să mai fie tolerat, e un aliat al lui Putin de mulți ani. El blochează de mult ajutoarele pentru Ucraina (...), dar nu reprezintă majoritatea poporului maghiar, care e un popor democratic. La fel și cu (Robert) Fico (n.r. premierul Slovaciei)”, a mai punctat el, vineri seară.