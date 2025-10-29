€ 5.0829
Data publicării: 18:53 29 Oct 2025

EXCLUSIV Trupele americane pleacă din România. Ștefan Popescu explică decizia SUA: Lecția pe care trebuia să o învățăm de la polonezi
Autor: Doinița Manic

Trupele SUA pleacă din România SUA nu va înlocui trupele americane care pleacă din România. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a vorbit în exlusivitate pentru DC NEWS despre decizia SUA de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România.

Decizia SUA de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România este, de departe, știrea acestei zile. Pentru a înțelege ce se ascunde, de fapt, în spatele acestui anunț, DC NEWS l-a contactat pe analistul de politică externă Ștefan Popescu.

Acesta ne-a explicat de ce mutarea Administrației Trump nu este deloc o veste bună pentru țara noastră și cum am fi putut evita o asemenea decizie din partea Washingtonului.

VEZI ȘI: Ce spune ambasadorul SUA la NATO despre România, după decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din țara noastră

"Decizia SUA trebuie comparată cu ceea ce se întâmplă în Polonia și în Grecia"

"Decizia aceasta trebuie comparată cu ceea ce se întâmplă în Polonia și în Grecia. În Polonia vedem că nu a fost anunțat nicio redimensionare a prezenței americane, iar în Grecia, presa de acolo vorbește de o întărire a prezenței militare, de o întărire chiar semnificativă. Și atunci concluzia logică este că ne aflăm în fața unei ierarhizări, cu Polonia și Grecia ca prioritare pentru prezența americană, iar România devine marginală. Ea se profilează ca o soluție de backup pentru alineamentul Grecia-Turcia și, prin urmare, Marea Neagră este mai puțin importantă în planurile noii administrații americane", ne-a spus Ștefan Popescu.

Unde a greșit România?

Întrebat dacă este vorba doar despre noile planuri ale Administrației Trump sau putem vorbi și despre niște greșeli făcute de România pentru care tragem ponoasele acum,  Ștefan Popescu a spus: "Eu cred că sunt planuri, dar cred și că România ar fi putut să corecteze asemenea planuri, așa cum au făcut-o și polonezii. Polonezii au scăpat neafectați pentru că au lucrat la întărirea posturii ca aliat al Statelor Unite ale Americii, au reușit să își creeze elemente care să-i facă utili în ochii americanilor în afara dosarului Ucraina-Rusia, ceea ce România ar fi putut și ea, mai ales având în vedere tradiția, experiența, capacitățile, proximitatea geografică cu Orientul Apropiat și Mijlociu.

Ștefan Popescu: Noi nu am avut o diplomație creativă

Ori, din păcate, noi nu am avut o diplomație creativă. Nu am fost prezenți în Balcani, unde americanii continuă să aibă interese evidente, în Mediterana de Est, nu mai vorbesc... Nu am valorificat pe deplin avantajul pe care l-am avut de a fi una dintre puținele țări din Uniunea Europeană și din NATO (Cehia a mai avut) care a avut ambasadă la Damasc. Deci foarte multe lucruri nu au fost făcute și atunci fără îndoială iată că rezultatele se văd. Chiar dacă structurile americane rămân perfect operaționale în România, totuși nu este o veste foarte bună".

Se apropie pacea în Ucraina? Ștefan Popescu: O eroare gravă

Unele voci, mai optimiste, văd decizia SUA ca pe un semnal că se apropie pacea în Ucraina, în sesnul că Administrația Trump ar considera că negocierile cu Putin evoluează în direcția bună și nu mai vede atât de importantă prezența trupelor americane în România. L-am întrebat pe Ștefan Popescu și despre acest scenariu, dar analistul de politică externă a calificat aceste idei drept "o eroare gravă".

"Cred că aceste idei se află într-o eroare gravă pentru că Ucraina, cu pierderile demografice pe care le-a avut, cu distrugerile materiale, va rămâne o situație și mai complexă din punct de vedere securitar, după război. Cu o Rusie care va fi convinsă că are un avantaj, că a avut un ascendent, că a putut să reziste unei coaliții de state care a sprijinit Ucraina, vom avea o prezență hiperactivă în zona Mării Negre. Deci eu nu văd lucrurile așa, eu cred că dimpotrivă, situația cere un angajament mult mai mare la Marea Neagră decât până acum", ne-a mai spus Ștefan Popescu.

