€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 22:19 19 Oct 2025 | Data publicării: 22:16 19 Oct 2025

Coaliția care poate răsturna toate calculele pentru Primăria Capitalei. Surpriză pe scena politică
Autor: Iulia Horovei

iccj-dezbate-contestatia-aur-impotriva-deciziei-ccr-de-anulare-a-alegerilor-prezidentiale_11410000 FOTO: Agerpres
 

Cursa pentru fotoliul Capitalei aduce pe prima scenă nume-surpriză.

Cifrele celui mai recent sondaj CURS aduc surprize în lupta pentru fotoliul Capitalei.

Deși o dată oficială a desfășurării alegerilor pentru funcția de Primar General nu a fost stabilită, se conturează deja anumiți posibili candidați care se bucură de susținerea bucureștenilor. Printre aceștia, actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță. Acesta conduce în preferințele locuitorilor din Capitală.

„Sunt credibile aceste cifre. Asta nu înseamnă că vor rămâne așa până la presupusele alegeri, că nu sunt stabilite. Ultima dată era vorba să le organizeze pe 7 decembrie, dar nu știm sigur că vor fi alegeri în acest an.

Toată lumea din București știe că sunt doi primari-vedetă: Robert Negoiță la Sectorul 3 și Daniel Băluță la Sectorul 4 - cu rezultate. Când intri în Sectorul 3, vezi imediat schimbarea, e un alt oraș, pur și simplu. Poate că românii s-au săturat de promisiuni și vor să meargă pe ceva concret”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Surpriză în cursa pentru conducerea Bucureștiului?

Totuși, printre posibilii candidați care ar putea atrage voturile unor bucureșteni se numără și Anca Alexandrescu, Cristian Popescu Piedone și Makaveli, care, potrivit lui Bogdan Chirieac, pot determina „surprize mari”.

„Remarc și un rezultat foarte bun al Ancăi Alexandrescu. 10 procente e un rezultat. Dacă în zona aceea cu Piedone, cu Anca Alexandrescu și Makaveli are loc o unire a forțelor, putem avea surprize mari”, a mai punctat Bogdan Chirieac, în direct la România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

primaria capitalei
alegeri electorale
alegeri locale
anca alexandrescu
bogdan chirieac
alegeri bucuresti
sondaj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 46 minute
Zeci de morți după ce Israelul și gruparea Hamas au încălcat armistițiul. Apel la Donald Trump
Publicat acum 47 minute
Trump îl avertizează pe Zelenski să accepte condițiile lui Putin sau să fie ”distrus” de Rusia (Financial Times)
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Coaliția care poate răsturna toate calculele pentru Primăria Capitalei. Surpriză pe scena politică
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Teren vecin cu gospodăriile oamenilor, făcut, din birou, arie protejată. ”Acest șoricel mai trăiește doar aici și-n Ungaria”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Oct 2025
Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"
Publicat pe 18 Oct 2025
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat pe 17 Oct 2025
”În atenția proprietarilor: în niciun caz nu contactați Distrigaz”. Ce se întâmplă în majoritatea blocurilor din țară cu adevărat
Publicat pe 17 Oct 2025
Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros
Publicat pe 17 Oct 2025
După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close