Coaliția care poate răsturna toate calculele pentru Primăria Capitalei. Surpriză pe scena politică

Cifrele celui mai recent sondaj CURS aduc surprize în lupta pentru fotoliul Capitalei.

Deși o dată oficială a desfășurării alegerilor pentru funcția de Primar General nu a fost stabilită, se conturează deja anumiți posibili candidați care se bucură de susținerea bucureștenilor. Printre aceștia, actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță. Acesta conduce în preferințele locuitorilor din Capitală.

„Sunt credibile aceste cifre. Asta nu înseamnă că vor rămâne așa până la presupusele alegeri, că nu sunt stabilite. Ultima dată era vorba să le organizeze pe 7 decembrie, dar nu știm sigur că vor fi alegeri în acest an.

Toată lumea din București știe că sunt doi primari-vedetă: Robert Negoiță la Sectorul 3 și Daniel Băluță la Sectorul 4 - cu rezultate. Când intri în Sectorul 3, vezi imediat schimbarea, e un alt oraș, pur și simplu. Poate că românii s-au săturat de promisiuni și vor să meargă pe ceva concret”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Surpriză în cursa pentru conducerea Bucureștiului?

Totuși, printre posibilii candidați care ar putea atrage voturile unor bucureșteni se numără și Anca Alexandrescu, Cristian Popescu Piedone și Makaveli, care, potrivit lui Bogdan Chirieac, pot determina „surprize mari”.

„Remarc și un rezultat foarte bun al Ancăi Alexandrescu. 10 procente e un rezultat. Dacă în zona aceea cu Piedone, cu Anca Alexandrescu și Makaveli are loc o unire a forțelor, putem avea surprize mari”, a mai punctat Bogdan Chirieac, în direct la România TV.