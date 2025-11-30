Alegeri primar București 2025, votul care poate răsturna coaliția și scaune de politicieni. Bogdan Chirieac: Să ne asumăm asta

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, într-o intervenție la România TV, despre importanța votului la alegerile locale pentru București.

Una promit, alta fac

”Eu întreb așa: politicianul care a spus, în campania electorală, că nu mărește taxele, iar când a ajuns la putere, la câteva săptămâni, după ce a fost ales, a mărit taxele... răspunde?

De exemplu, dacă două persoane fac un contract comercial și una dintre părți nu își îndeplinește prevederile din contract, există lege. În baza acelei legi, presupunând că justiția ar funcționa în România, partea respectivă ar trebui să plătească daune sau chiar consecințe mai grave. Dar când în fața unei națiuni se spun chestii simple, de exemplu: Nu majorez TVA! sau Nu majorez taxele și impozitele!, dar când ajunge la putere face exact acel lucru, ce trebuie făcut?

Deoarece nu a spus politicianul, în campanie, că: Nu doresc să majorez taxe și impozite, dar când ajung la putere voi face un audit în România, iar în funcție de audit, vă spun că nu doresc să majorez taxele. Poate voi fi nevoit... Era altceva, cu acest tip de mesaj, dar s-a spus: Nu se majorează!- Apoi, după campanie s-au majorat”, a subliniat Bogdan Chirieac.

În continuare, analistul politic Bogdan Chirieac a făcut un apel despre cât de importantă este conștientizarea votării într-un mod rațional, nu emoțional.

Alegeri primar București 2025: ”Hai să votăm rațional!”

”Haideți să conștientizăm, pentru numele lui Dumnezeu, votul! Săptămâna viitoare, pe vremea aceasta, este votul din Capitală. Este foarte important votul acesta. Poate răsturna alianțe politice, personalități politice aflate în funcție, este complicat! Deci, să ne asumăm că se votează pe emoție, nu se ține seama de cine și cum poate să facă traficul în București, cine poate să dea drumul la investiții, termoficarea etc., ci votăm pe emoție. Iar la București tot așa se va vota. Mereu facem acest apel: Hai să votăm rațional!”, a spus Bogdan Chirieac.

”Anul trecut, aproximativ pe vremea aceasta, România avea de toate. Primisem acordul Administrației Biden să renunțăm la vizele pentru America, eram și în Spațiul Schengen, aveam cel mai mare PIB dintre țările din Europa de Est, depășisem și Polonia, la paritatea puterii de cumpărare. Deci, aveam toate lucrurile acestea.

La un an distanță, suntem pe nicăieri, nu mai avem relații cu Statele Unite. America este foarte rece cu noi. Nu mai știm de capul nostru, avem din nou vize pentru America, nu se întâmplă, nu este, iar totul este ca urmare a votului dat de poporul român, acesta care, mă rog, a primit pensii și acum i-au luat pensiile înapoi. Nu au spus niciunii că le iau pensiile înapoi, dar cei care le-au promis și le-au dat pensiile, nu mai sunt la putere acum. Nu i-a vrut poporul, nu mai putea cu ei, haideți să ne asumăm asta”, a mai declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

