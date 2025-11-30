€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Politica Alegeri primar București 2025, votul care poate răsturna coaliția și scaune de politicieni. Bogdan Chirieac: Să ne asumăm asta
Data publicării: 22:08 30 Noi 2025

Alegeri primar București 2025, votul care poate răsturna coaliția și scaune de politicieni. Bogdan Chirieac: Să ne asumăm asta
Autor: Andrei Itu

boris-spasski_37675800 Foto: Unsplash
 

Votul de la alegerile locale București 2025 este crucial, pentru că de el poate depinde soarta Coaliției sau a unor personalități politice aflate acum în funcții înalte în statul român.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, într-o intervenție la România TV, despre importanța votului la alegerile locale pentru București. 

Una promit, alta fac 

”Eu întreb așa: politicianul care a spus, în campania electorală, că nu mărește taxele, iar când a ajuns la putere, la câteva săptămâni, după ce a fost ales, a mărit taxele... răspunde?

De exemplu, dacă două persoane fac un contract comercial și una dintre părți nu își îndeplinește prevederile din contract, există lege. În baza acelei legi, presupunând că justiția ar funcționa în România, partea respectivă ar trebui să plătească daune sau chiar consecințe mai grave. Dar când în fața unei națiuni se spun chestii simple, de exemplu: Nu majorez TVA! sau Nu majorez taxele și impozitele!, dar când ajunge la putere face exact acel lucru, ce trebuie făcut?

Deoarece nu a spus politicianul, în campanie, că: Nu doresc să majorez taxe și impozite, dar când ajung la putere voi face un audit în România, iar în funcție de audit, vă spun că nu doresc să majorez taxele. Poate voi fi nevoit... Era altceva, cu acest tip de mesaj, dar s-a spus: Nu se majorează!- Apoi, după campanie s-au majorat”, a subliniat Bogdan Chirieac.

În continuare, analistul politic Bogdan Chirieac a făcut un apel despre cât de importantă este conștientizarea votării într-un mod rațional, nu emoțional.

Alegeri primar București 2025: ”Hai să votăm rațional!”

”Haideți să conștientizăm, pentru numele lui Dumnezeu, votul! Săptămâna viitoare, pe vremea aceasta, este votul din Capitală. Este foarte important votul acesta. Poate răsturna alianțe politice, personalități politice aflate în funcție, este complicat! Deci, să ne asumăm că se votează pe emoție, nu se ține seama de cine și cum poate să facă traficul în București, cine poate să dea drumul la investiții, termoficarea etc., ci votăm pe emoție. Iar la București tot așa se va vota. Mereu facem acest apel: Hai să votăm rațional!, a spus Bogdan Chirieac.

”Anul trecut, aproximativ pe vremea aceasta, România avea de toate. Primisem acordul Administrației Biden să renunțăm la vizele pentru America, eram și în Spațiul Schengen, aveam cel mai mare PIB dintre țările din Europa de Est, depășisem și Polonia, la paritatea puterii de cumpărare. Deci, aveam toate lucrurile acestea.

La un an distanță, suntem pe nicăieri, nu mai avem relații cu Statele Unite. America este foarte rece cu noi. Nu mai știm de capul nostru, avem din nou vize pentru America, nu se întâmplă, nu este, iar totul este ca urmare a votului dat de poporul român, acesta care, mă rog, a primit pensii și acum i-au luat pensiile înapoi. Nu au spus niciunii că le iau pensiile înapoi, dar cei care le-au promis și le-au dat pensiile, nu mai sunt la putere acum. Nu i-a vrut poporul, nu mai putea cu ei, haideți să ne asumăm asta”, a mai declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

Vezi și - SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
tva
taxe
vot alegeri locale 2025
primar bucuresti 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 49 minute
Singurul motiv pentru care ar mai rămâne Moșteanu în politică. Elena Lasconi: Descurcă-te, frate! Ia-ți iahtul și pleacă
Publicat acum 58 minute
FCSB se apropie de play-off-ul Superligii după meciul cu Farul. Cum arată clasamentul
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Apare olx-ul ANAF-ului, de unde românii pot cumpăra marfa confiscată
Publicat acum 1 ora si 35 minute
FOTO Ce decorațiuni s-au ales în 2025 pentru Casa Mița Biciclista. Clădirea, pregătită pentru postări instagramabile
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Treziții în conștiință ai lui Călin Georgescu, sectă fanatică legată de wokism - descrierea lui Adrian Papahagi despre georgism
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close