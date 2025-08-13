SUA critică România pentru anularea alegerilor prezidențiale. Bogdan Chirieac: Atunci ne felicitau pentru ce-am făcut. Acum ne condamnă

Departamentul de Stat al SUA, care a susținut decizia României de a anula alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, critică acum măsura luată.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat schimbările de poziție ale Departamentului de Stat al SUA față de anularea alegerilor prezidențiale din România din noiembrie 2024.

El a subliniat că decizia, inițial susținută de SUA și UE ca răspuns la ingerința rusă în primul tur de scrutin, este acum privită ca problematică, odată cu schimbarea administrației de la Casa Albă. Totuși, România trebuie să rămână un partener loial al americanilor, este de părere Chirieac.

Decizia de a anula alegerile, susținută de SUA și UE

„Nu e nimic grav, e vorba despre o confuzie. Anularea alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 s-a făcut după ce Departamentul de Stat al SUA, același care ne critică acum - dar atunci era democrat, condus de Antony Blinken -, ne atrăgea atenția asupra ingerinței Federației Ruse, care a compromis, a corupt rezultatul alegerilor.

Anularea alegerilor s-a făcut cu acordul SUA și al UE. În acel moment, România a reacționat tardiv, pentru că, în mod normal, instituțiile statului român trebuiau să prevină intervenția rusă în desfășurarea alegerilor. Dar atunci ne felicitau pentru ceea ce-am făcut, iar acum ne condamnă. Noi ce să mai înțelegem în momentul ăsta?!

Mai ales că, pentru România, America-i una singură! Și trebuie să rămână una singură, indiferent dacă la Casa Albă e un democrat, un republican sau - cine știe - vreodată un independent sau altceva. America-i una singură, așa cum România-i una singură. Că la putere se află PSD, PNL, USR, UDMR sau alte partide politice, România-i tot aia!”, a declarat Bogdan Chirieac, în direct la România TV.

Chirieac: SUA își schimbă punctul de vedere în câteva luni, la 180 de grade

„Ce ni se reproșează? După raportul corect al serviciilor speciale americane, din noiembrie, apoi francezii, italienii, germanii au confirmat intervenția Federației Ruse în alegerile prezidențiale din România. Acum rezultă că actualul președinte al României este ilegitim? Fiindcă ai anulat alegerile din noiembrie și ai organizat altele-n mai. Asta rezultă? Că Nicușor Dan nu e legitim? Departamentul de Stat nu ne spune. Să ne spună! Și să ne spună ce-avem de făcut, pentru că anularea alegerilor s-a făcut cu acordul Departamentului de Stat din acel moment.

Schimbarea ține de Administrația Trump, dar speram ca, în problemele de politică externă, lucrurile să nu se schimbe. Administrația Biden ne-a inclus în Visa Waiver, iar după anularea alegerilor și odată cu venirea la putere a Administrației Trump, am fost scoși din acest program. Și acum, din nou, românii au nevoie de viză pentru SUA. Deci am suportat consecințe. Dar nu știm ce să facem. Noi suntem un partener loial al SUA și e bine să fim așa, dar SUA își schimbă punctul de vedere în câteva luni de zile, la 180 de grade”, a mai punctat analistul.

Departamentul de Stat al SUA a criticat, în raportul său pentru drepturile omului, anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România din noiembrie 2024, arătând că decizia Curții Constituționale, motivată de presupusa influență rusă, a ridicat îngrijorări privind restrângerea libertății de exprimare politică.

