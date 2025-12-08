Cel mai mare pierzător după alegerile de la Capitală. Bogdan Chirieac: N-am distrus țara, lucrăm la asta

Bogdan Chirieac a analizat situația din coaliția de guvernare după alegerile pentru Primăria Capitalei, în urma cărora candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a ieșit câștigător.
După ce bucureștenii și-au ales primarul care îi va reprezenta până în 2028, au rămas câteva întrebări importante pe scena politică românească: Rezistă sau nu coaliția de guvernare? sau Cine sunt perdanții și cine sunt câștigătorii alegerilor pentru PMB?
Analistul politic Bogdan Chirieac crede că USR, susținut de președintele Nicușor Dan, e cel mai mare pierzător, dar partidul nu va pleca de la guvernare - asemenea celor de la PSD, care sunt „constrânși” de anumite lucruri. Concluzia? „Nu se va întâmpla nimic” după alegerile din 7 decembrie, spune Chrieac.
„Eu cred că nu se va întâmpla nimic. A trecut ziua de ieri, cu câștigători și perdanți. Cel mai mare perdant e USR, acolo e dezastru. Dar avem un stâlp: președintele Nicușor Dan. El nu va renunța la partidul prezidențial, adică la USR. Niciun fel de problemă în acest sens.
PSD-ul nu cred că poate părăsi guvernarea. Pe de o parte, e și publicul său pe plan intern - ar arăta ca un act de lașitate să pleci în acest moment. Pe de altă parte, mai e și Bruxellesul, care n-ar aprecia o instabilitate politică pe Flancul Estic. Fără PSD nu se poate face niciun guvern. Se poate PSD-AUR, dar PSD nu e dispus acum să intre la guvernare cu AUR. Nu știu ce-o fi peste câțiva ani... (...) Sondajele n-au remarcat diferența copleșitoare între primul și al treilea loc: 36% la 20%...
Și, atunci, nu cred că se va întâmpla nimic după acest episod. De altfel, și doamna Buzoianu e foarte bine-mersi-n funcție. Nu s-a întâmplat nimic nici acolo. S-a spus, și poate că există un sâmbure de adevăr aici, că principalul motiv pentru eșecul răsunător al lui Cătălin Drulă a fost situația cu doamna Buzoianu și situația de la barajul Paltinu și situația cu domnul Moșteanu. N-am distrus țara, lucrăm la asta, dar n-am reușit încă”, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac, pe un ton ironic, în direct la România TV.
În ceea ce privește candidata independentă la PMB susținută de AUR, Anca Alexandrescu, Bogdan Chirieac spune că aceasta este „un lider important al suveraniștilor în acest moment”: „22% la București, care era fieful USR, și să ridici suveraniștii de la 5%, cât a luat Mihai Enache la ultimele locale, îți oferă un avantaj”.
