20:45 08 Dec 2025

Romeo Lungu: „Marcel Ciolacu a câștigat zdrobitor la Buzău, în ciuda atacurilor primarului Toma”
Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a comentat victoria categorică a PSD Buzău, prin Marcel Ciolacu.

Rezultatele oficiale ale alegerilor din 7 decembrie confirmă o victorie categorică pentru Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău. Marcel Ciolacu a obținut 51,97% din total, la mare distanță de contracandidați. Prin comparație, în București, PSD, la alegerile de la Primăria București, a luat 20,51%. 

Deputatul Romeo Lungu: „Buzăul a ales cel mai bun candidat”


Romeo Lungu, președintele PSD Buzău, ne-a vorbit despre victoria lui Marcel Ciolacu de la CJ: „Buzăul a reușit, prin candidatul Marcel Ciolacu, să obțină un scor foarte bun. Asta înseamnă că buzoienii au ales cel mai bun candidat și au văzut că Marcel Ciolacu a ajutat Buzăul de-a lungul anilor și vor ca județul să fie dezvoltat în continuare. Autostrada Moldovei este datorită lui... Nu am avut atâția ani autostradă, iar cu Marcel Ciolacu premier s-a reușit și acest deziderat. Unele lucruri chiar nu pot fi negate”.


Un scor istoric

Pe 7 decembrie, PSD Buzău a luat mai mult decât dublu față de București.

„În condițiile în care PSD la nivel național este la 20%, scorul politic la Buzău fiind de 52%, suntem foarte mulțumiți”, ne-a mai zis Romeo Lungu.

Chiar și cu unele tensiuni, PSD Buzău rămâne una dintre cele mai puternice filiale din țară


Romeo Lungu ne-a spus că primarul Constantin Toma (PSD) „a încercat să facă rău PSD prin declarațiile pe care le-a avut în ultima vreme”, înainte de campania electorală, ceea ce s-a văzut în scorul mai slab al organizației municipale, dar la nivelul județului efectul a fost anulat prin mobilizarea masivă pentru Marcel Ciolacu a echipei conduse de actualul lider PSD Buzău.

De altfel, Constantin Toma a zis, înainte de a începe campania electorală, că-l susține pe Marcel Ciolacu la CJ Buzău pe ideea că nu prea are încotro: „Decât un AUR-ist la CJ Buzău, mai bine Ciolacu”.

O alternativă la Valea Prahovei

„Oamenii au înțeles că un fost premier poate ajuta Buzăul mai mult decât ar fi putut să o facă orice alt candidat fără carieră politică și fără experiență. Pentru asta le mulțumim votanților și îi asigurăm că toate promisiunile lui Marcel Ciolacu vor fi îndeplinite. Vom face din Valea Buzăului o alternativă la Valea Prahovei, mai ales că acum din București și până aici, drumul durează puțin peste o oră, datorită autostrăzii. Trebuie spus clar: Valea Buzăului este alternativa reală la Valea Prahovei. Oamenii s-au săturat să petreacă weekendurile în coloane interminabile, să plece la munte și să piardă ore întregi blocați între Sinaia și Bușteni.

La noi, pe Valea Buzăului, nu există aglomerația aceea sufocantă. Aici ajungi repede, în liniște, și poți să te bucuri de munte fără să consumi jumătate din zi în trafic. Valea Buzăului are tot ce are Valea Prahovei și încă ceva în plus: Liniște. Nu prea auzi claxoane. Este o zonă cu un potențial imens și o vom promova intens, mai ales acum cu Marcel Ciolacu la Consiliul Județean. Dacă oamenii vor să scape de haosul Prahovei și să descopere un munte în care te poți relaxa cu adevărat, atunci Valea Buzăului e răspunsul”, ne-a mai zis președintele PSD Buzău Romeo Lungu.

