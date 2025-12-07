De ce se fac alegeri în Dolj: E a treia rundă de alegeri din ultimii doi ani / Prezență record la urne

Locuitorii comunei Sopot, din județul Dolj, sunt chemați din nou la vot pentru a-și desemna primarul. Este a treia rundă de alegeri din ultimii doi ani, după ce mandatul câștigătorului anterior a fost anulat, astfel că peste 1.300 de alegători din comună sunt așteptați să participe la scrutin.

Tribunalul Dolj este cel care a invalidat mandatul lui Costinel Busduceanu, candidatul PNL declarat câștigător la alegerile precedente. Această hotărâre a fost luată la cererea Prefecturii și a PSD, după ce s-a constatat că acesta deținea în același timp funcția de secretar al Primăriei Sopot și era candidat la primărie, fapt ce contravine legii.

Costinel Busduceanu a încercat să-și suspende atribuțiile de secretar al primăriei după ce și-a depus candidatura, dar Prefectura Dolj nu a aprobat această suspendare. Chiar și așa, el a participat la alegeri și a fost declarat câștigător, însă instanța nu i-a validat mandatul.

În această rundă de alegeri, Costinel Busduceanu a intrat din nou în cursa electorală, de această dată din partea PSD.

VEZI ȘI: Acest rezultat de la Primăria București poate arunca România în criză politică. Avertismentul lui Chirieac

Județul Dolj înregistrează cea mai mare prezență la vot

Județul Dolj a înregistrat cea mai mare participare la urne în runda actuală de alegeri, cu o prezență de 70,66%. Din cei 1.319 alegători înscriși pe listele permanente, 878 au votat, la care se adaugă 19 votanți pe liste suplimentare și 33 care au solicitat urna mobilă, ceea ce înseamnă un total de 933 de participanți.

Comparativ, alte județe au înregistrat prezențe mai mici:

Botoșani – 41,56%

Buzău – 21,47%

Caraș-Severin – 49,54%

Constanța – 45,43%

Dâmbovița – 48,81%