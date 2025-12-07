€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri De ce se fac alegeri în Dolj: E a treia rundă de alegeri din ultimii doi ani / Prezență record la urne
Data actualizării: 19:45 07 Dec 2025 | Data publicării: 18:33 07 Dec 2025

De ce se fac alegeri în Dolj: E a treia rundă de alegeri din ultimii doi ani / Prezență record la urne
Autor: Elena Aurel

Alegeri locale parțiale 2025: Cu ce documente poți vota Stampilă de vot / Sursa foto: Agerpres
 

Duminică, 7 decembrie 2025, în comuna Sopot, din județul Dolj, au loc alegeri locale.

Locuitorii comunei Sopot, din județul Dolj, sunt chemați din nou la vot pentru a-și desemna primarul. Este a treia rundă de alegeri din ultimii doi ani, după ce mandatul câștigătorului anterior a fost anulat, astfel că peste 1.300 de alegători din comună sunt așteptați să participe la scrutin.

Tribunalul Dolj este cel care a invalidat mandatul lui Costinel Busduceanu, candidatul PNL declarat câștigător la alegerile precedente. Această hotărâre a fost luată la cererea Prefecturii și a PSD, după ce s-a constatat că acesta deținea în același timp funcția de secretar al Primăriei Sopot și era candidat la primărie, fapt ce contravine legii. 

Costinel Busduceanu a încercat să-și suspende atribuțiile de secretar al primăriei după ce și-a depus candidatura, dar Prefectura Dolj nu a aprobat această suspendare. Chiar și așa, el a participat la alegeri și a fost declarat câștigător, însă instanța nu i-a validat mandatul.

În această rundă de alegeri, Costinel Busduceanu a intrat din nou în cursa electorală, de această dată din partea PSD.

VEZI ȘI: Acest rezultat de la Primăria București poate arunca România în criză politică. Avertismentul lui Chirieac

Județul Dolj înregistrează cea mai mare prezență la vot

Județul Dolj a înregistrat cea mai mare participare la urne în runda actuală de alegeri, cu o prezență de 70,66%. Din cei 1.319 alegători înscriși pe listele permanente, 878 au votat, la care se adaugă 19 votanți pe liste suplimentare și 33 care au solicitat urna mobilă, ceea ce înseamnă un total de 933 de participanți.

Comparativ, alte județe au înregistrat prezențe mai mici:

Botoșani – 41,56%

Buzău – 21,47%

Caraș-Severin – 49,54%

Constanța – 45,43%

Dâmbovița – 48,81%

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dolj
prezenta la vot
alegeri locale 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 28 minute
Alegerile din București pot produce un "cutremur politic" în România
Publicat acum 30 minute
Noua armă a bucureștenilor în ziua votului. Alegerile din 7 decembrie, sub semnul furiei tăcute
Publicat acum 34 minute
Germania cere Chinei să-și folosească influența asupra Rusiei pentru un armistițiu în Ucraina
Publicat acum 51 minute
Vești bune pentru prahoveni: Apa tratată la Voila este potabilă. Când aflăm dacă este sigură și la robinet
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Chirieac, moment spumos la sediul USR: "Depun adeziunea!". Simona Gheorghe: "Nu e de glumă cu cifrele astea!"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close