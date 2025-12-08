Rezultatele publicate de AEP confirmă o victorie categorică pentru Eduard Andrei Manițiu, candidatul Partidului Național Liberal (PNL), în alegerile pentru funcția de primar al comunei Cârța, județul Sibiu.

Candidatul PNL a obținut un scor covârșitor, reușind să strângă peste două treimi din voturile valabil exprimate.

Eduard Andrei Manițiu, candidatul PNL, a obținut 417 voturi, ceea ce reprezintă 66,19% din totalul voturilor valabil exprimate. Magheru Cristin, candidatul PSD, a primit 213 voturi, adică 33,81% din voturile valabile. În total, s-au înregistrat 630 de voturi valabile.

”Dragi cetățeni,

Vă mulțumesc din inimă pentru încrederea acordată. Victoria de astăzi este a noastră, a tuturor celor care cred într-o schimbare pozitivă și într-un viitor mai bun.

Accept cu respect și responsabilitate această funcție și vă promit că voi munci în fiecare zi pentru binele comunității. Le mulțumesc celor care m-au susținut, echipei mele și tuturor celor care au participat la vot, indiferent de opțiunea lor.

De astăzi, sunt aici pentru toți. Împreună vom construi ceea ce ne dorim”, a transmis Eduard Andrei Manițiu, pe pagina sa de Facebook.

Prezența vot

La alegerile pentru Primăria Cârța, totalul alegătorilor înscriși în liste a fost de 1.063. Dintre aceștia, 638 de persoane s-au prezentat la urne, ceea ce înseamnă o prezență la vot de 60,02%. Numărul total de voturi valabil exprimate a fost de 630, iar 8 voturi au fost nule.

Rezultate alegeri locale 2025 Cârța, Sibiu. Eduard Andrei Manițiu (PNL) a câștigat cu peste 66% din voturi - FOTO: Captură AEP

Primarul comunei Cârța, demis după un dosar DNA

Daniel Cîndulețiu (PNL) a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate (ANI) pentru că desfășura simultan activități comerciale care îi aduceau un venit lunar de aproximativ 6.000 de euro, în timp ce ocupa funcția de primar al comunei Cârța, județul Sibiu.

În fața instanței, Cîndulețiu a susținut că îndepărtarea sa din funcție ar implica cheltuieli suplimentare pentru organizarea unor noi alegeri, însă decizia ANI a confirmat incompatibilitatea.

Eduard Andrei Manițiu a ocupat funcția de viceprimar în mandatul primarului Daniel Cîndulețiu.