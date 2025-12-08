€ 5.0919
Rezultate alegeri locale 2025 Lumina, Constanța. Candidatul PSD a câștigat la limită
Data actualizării: 03:23 08 Dec 2025 | Data publicării: 03:22 08 Dec 2025

Rezultate alegeri locale 2025 Lumina, Constanța. Candidatul PSD a câștigat la limită
Autor: Monika Baciu

 Rezultate alegeri locale 2025 Lumina, Constanța. Candidatul PSD a câștigat la limită - FOTO: Captură Video facebook@Daniel Emilian Mantea
 

Daniel-Emilian Mantea (PSD) a răsturnat scorul și l-a depășit la limită pe Alexandru Ionescu (PNL), în cursa pentru comuna Lumina din județul Constanța.

Conform ultimului proces-verbal centralizat în comuna Lumina din județul Constanța, competiția electorală a fost una strânsă. Daniel-Emilian Mantea, reprezentantul Partidului Social Democrat (PSD), conduce cu 2.110 voturi, echivalentul a 43,51% din totalul voturilor valabil exprimate.

Daniel-Emilian Mantea a fost consilierul fostului primar al comunei, Dumitru Chiru, decedat în aprilie 2025, fiind considerat mâna dreaptă a acestuia în activitatea administrativă.

Pe locul doi se situează Alexandru Ionescu de la Partidul Național Liberal (PNL), cu 1.984 voturi, adică 40,92%. Diferența dintre cei doi candidați fiind de doar 126 de voturi.

Candidați

Simon Alexandru-George, de la AUR, a strâns 639 de voturi, reprezentând 13,18% din total. Pe locul patru se situează Jianu Monica-Mihaela, de la S.O.S. România, cu 64 de voturi, echivalentul a 1,32%, iar Floroaei Anișoara, de la Forța Alternativă România, a obținut 52 de voturi, respectiv 1,07%. Aceste rezultate arată o polarizare clară a electoratului între PSD și PNL, celelalte formațiuni înregistrând procente semnificativ mai mici.

Analiza procesului verbal relevă o prezență moderată la urne:

  • Total alegători înscriși în liste: 10.607
  • Total alegători prezenți la urne: 4.911
  • Rata de participare: 46,30%
  • Total voturi valabil exprimate: 4.849
  • Voturi nule: 56

Rezultate alegeri locale 2025 Lumina, Constanța. Candidatul PSD a câștigat la limită - FOTO: Captură AEP

Daniel-Emilian Mantea, experiență locală

Daniel-Emilian Mantea vine cu o experiență de peste patru ani în primărie, implicându-se direct în proiectele de dezvoltare ale comunei și reprezentând primăria în relația cu cetățenii. Daniel Emilian Mantea se prezintă ca membru al unei familii cu trei generații în Lumina, cu a patra generație - fiul său - dorind să crească tot aici.

Inițial, Alexandru Ionescu, candidatul PNL, s-a aflat pe primul loc la numărătoarea paralelă, însă ultimele secții de votare au răsturnat scorul și l-au clasat pe Mantea pe prima poziție.

Alexandru Ionescu a recunoscut înfrângerea

Alexandru Ionescu și-a recunoscut înfrângerea.

”Rezultatul alegerilor este clar, iar voința oamenilor trebuie respectată. Le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și tuturor celor care s-au prezentat la vot. Consider că mi-am îndeplinit cu onoare atribuțiile de primar interimar. Rămân același om: onest, deschis și orientat către proiecte. Felicit câștigătorul și le doresc tuturor putere de muncă”, a transmis Alexandru Ionescu, candidatul PNL, pe pagina sa de Facebook.

daniel emilian mantea
lumina
constanta
alegeri
