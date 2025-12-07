Alegeri locale Consiliul Județean Buzău, 7 decembrie 2025: Declarațiile candidaților

Dimineața a debutat cu un flux constant de alegători în secțiile deschise pentru alegerile Consiliului Județean Buzău, unde buzoienii sunt invitați să își exprime opțiunile în cadrul scrutinului local. Până la ora 8:00 au votat 2.784 de alegători, reprezentând 0,77% din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă. În judeţ funcţionează 424 de secţii de votare, fiind distribuite 398.829 buletine de vot. În municipiul Buzău au votat 977 de alegători, reprezentând 0,97% din cei înscrişi pe listele electorale.

Funcțiile de primar și de președinte al Consiliului Județean, rămase libere după ce foștii titulari au obținut mandate în alte poziții publice, sunt acum râvnite în alegeri.

La nivelul județului Buzău are loc singurul scrutin din țară pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, un vot desfășurat în toate localitățile și privit ca un barometru politic relevant, având loc la foarte scurt timp după alegerile naționale. Locul a devenit liber în urma demisiei lui Lucian Romașcanu, care a preluat mandatul de membru al Curții Europene de Conturi la 1 iulie 2025, după ce obținuse în 2024 o victorie categorică, depășind pragul de 60% din voturi. Până la organizarea scrutinului, atribuțiile instituției au fost preluate interimar de vicepreședintele Adrian Petre.

Când votează candidații

Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, votează la Secţia nr.1 - Şcoala gimnazială "Episcop Dionisie Romano" (9:00). La scurt timp după și primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, votează la Secţia de votare nr. 33 - Liceul de arte "Margareta Sterian" (9:10)

Candidatul AUR, Ştefăniţă-Alin Avrămescu, votează la Şcoala primară Poeniţele, comuna Chiojdu (8:00). De asemenea, candidatul PNL - USR, Mihai Răzvan Moraru, votează la Secţia 290, Grădiniţa cu program normal Limpeziş (9:00).

Declarații Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu, fost lider PSD și fost premier al României, reprezintă social-democrații în noile alegeri pentru Consiliul Județean Buzău, ocazie în care a făcut o serie de declarații:

"Vrem un ritm mai alert de dezvoltare. Un ritm mai alert are nevoie de expertiză, experiență, determinare și foarte mult bun simț. Cred că autostrada Moldovei a adus și aduce foarte multe oportunități economice județului Buzău. Trebuie să ne implicăm și să nu scăpăm aceste oportunități. De asemenea, îmi doresc să vină cât mai mulți buzoieni la vot. Doar așa apărăm democrația, indiferent cu cine votăm. Eu cred într-un viitor mult mai bun și un trai mult mai bun în Buzău", a spus Marcel Ciolacu.

Știre în curs de actualizare...