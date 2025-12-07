€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Alegeri locale Consiliul Județean Buzău, 7 decembrie 2025: Declarațiile candidaților
Data actualizării: 09:12 07 Dec 2025 | Data publicării: 08:35 07 Dec 2025

Alegeri locale Consiliul Județean Buzău, 7 decembrie 2025: Declarațiile candidaților
Autor: Tiberiu Vasile

Alegeri locale Consiliul Județean Buzău, 7 decembrie 2025: Declarațiile candidaților vot alegeri Consiliul Județean Buzău - Foto: Freepik @joelmirbarbosa
 

Alegerile pentru Consiliul Județean Buzău au început, iar alegătorii sunt așteptați la urne încă de la primele ore.

Dimineața a debutat cu un flux constant de alegători în secțiile deschise pentru alegerile Consiliului Județean Buzău, unde buzoienii sunt invitați să își exprime opțiunile în cadrul scrutinului local. Până la ora 8:00 au votat 2.784 de alegători, reprezentând 0,77% din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă. În judeţ funcţionează 424 de secţii de votare, fiind distribuite 398.829 buletine de vot. În municipiul Buzău au votat 977 de alegători, reprezentând 0,97% din cei înscrişi pe listele electorale.

Funcțiile de primar și de președinte al Consiliului Județean, rămase libere după ce foștii titulari au obținut mandate în alte poziții publice, sunt acum râvnite în alegeri.

La nivelul județului Buzău are loc singurul scrutin din țară pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, un vot desfășurat în toate localitățile și privit ca un barometru politic relevant, având loc la foarte scurt timp după alegerile naționale. Locul a devenit liber în urma demisiei lui Lucian Romașcanu, care a preluat mandatul de membru al Curții Europene de Conturi la 1 iulie 2025, după ce obținuse în 2024 o victorie categorică, depășind pragul de 60% din voturi. Până la organizarea scrutinului, atribuțiile instituției au fost preluate interimar de vicepreședintele Adrian Petre.

Când votează candidații

Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, votează la Secţia nr.1 - Şcoala gimnazială "Episcop Dionisie Romano" (9:00). La scurt timp după și primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, votează la Secţia de votare nr. 33 - Liceul de arte "Margareta Sterian" (9:10)

Candidatul AUR, Ştefăniţă-Alin Avrămescu, votează la Şcoala primară Poeniţele, comuna Chiojdu (8:00). De asemenea, candidatul PNL - USR, Mihai Răzvan Moraru, votează la Secţia 290, Grădiniţa cu program normal Limpeziş (9:00).

Declarații Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu, fost lider PSD și fost premier al României, reprezintă social-democrații în noile alegeri pentru Consiliul Județean Buzău, ocazie în care a făcut o serie de declarații: 

"Vrem un ritm mai alert de dezvoltare. Un ritm mai alert are nevoie de expertiză, experiență, determinare și foarte mult bun simț. Cred că autostrada Moldovei a adus și aduce foarte multe oportunități economice județului Buzău. Trebuie să ne implicăm și să nu scăpăm aceste oportunități. De asemenea, îmi doresc să vină cât mai mulți buzoieni la vot. Doar așa apărăm democrația, indiferent cu cine votăm. Eu cred într-un viitor mult mai bun și un trai mult mai bun în Buzău", a spus Marcel Ciolacu.

Știre în curs de actualizare...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

consiliul judetean buzau
buzau
alegeri buzau
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
BANCUL ZILEI: "Vrăjeală" în fața porții
Publicat acum 13 minute
Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Ciprian Ciucu (PNL), declarații
Publicat acum 15 minute
Horoscop Berbec 2026. Aflăm ce îți rezervă astrele de la Daniela Simulescu
Publicat acum 30 minute
Noua strategie de securitate a SUA: Reacția Rusiei
Publicat acum 44 minute
Alegeri locale Consiliul Județean Buzău, 7 decembrie 2025: Declarațiile candidaților
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Andrei Caramitru, discuții "secrete" de la Palatul Cotroceni. Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan. ”Situație foarte periculoasă”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close