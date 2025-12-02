Ciprian Ciucu: Înțeleg disperarea electorală, dar ce e mult este prea mult! Vlad Voiculescu MINTE

Ciprian Ciucu a zis că Vlad Voiculescu face „declarații false cu premeditare” despre votul PNL privind suspendarea PUZ-urilor și despre perioada în care acesta conducea filiala PNL București.

„Înțeleg disperarea electorală, dar ce e mult, e prea mult! Vlad Voiculescu minte în clipul electoral în care apare dl. Președinte Nicușor Dan”, spune Ciucu

„Eu înțeleg disperarea electorală dar ce este mult, este prea mult! Vlad Voiculescu MINTE în clipul de promovare electorală în care apare dl. Președinte Nicușor Dan! Minte cu premeditare. A spus că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor și că eu eram președinte al PNL București.



Nu știu dacă clipul care în care apare Președintele României a fost făcut/regizat cu voia sa, dar... Vlad Voiculescu minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor. Ceea ce spun eu aici este verificabil, este factual corect:



- Pe 26.02.2021 se dau hotărârile de suspenadare a PUZ-urilor pe 12 luni! 1 an, nu 3 luni. USR și PNL votează pentru suspendare;



- Primarul general își asumă, prin aparatul de specialitate, o analiză pe care o va prezenta după 90 de zile și organizarea de dezbateri publice ca să identifice soluții;



- Pe 02.06.2021, primarul general organizează o conferință de presă unde prezintă un studiu făcut de două persoane private unde anunță că nu există soluții punctuale pentru PUZ-uri și spune că va sesiz prefectul ca să ceară anularea lor în instanță;



- Pe 01.09.2021 au fost votate niște hotărâri de modificare a hotărârilor de suspendare, niște chestii tehnice. USR și PNL votează pentru modificări;



Nu știu ca în 2022 să fi fost vreo altă hotărâre de anulare sau de extindere a suspendării care să fi fost pusă în transparență publică, așa că este neclar despre ce se vorbește în videoclipul electoral. Dl. Presedinte Nicușor Dan nu m-a abordat cu privire la acestă chestiune.



Reamintesc opiniei publice urmatoarele aspecte verificabile:



1) Cât am fost președinte al PNL București toate (TOATE!) proiectele promovate de către Primarul Genral Nicușor Dan au fost votate de către consilierii generali ai PNL!



2) Nu am emis autorizații pe PUZ-ul suspendat al Sectorului 6 în timp ce Primarul USR al Sectorului 2 a emis cateva sute. Aceste au fost atacate în instanță de către Primarul Nicușor Dan. Nicio autorizație a Sectorului 6 NU a fost atacată în instanță de către PMB.



Pot înțelege disperarea lui Cătălin Drulă, pot înțelege până și anumite exagerări, dar să minți cu bună știință, asta nu mai pot înțelege!



Așa se duce astăzi o campanie electorală onestă? Drumul onest!? Președintele României și-a dat acordul pentru acel clip electoral?



Să îți fie rușine, Vlad Voiculescu! Te-am apărat de zeci de ori când ai fost acuzat pe nedrept! Ce fel de om ești și cum poți fi așa? Mai ales că tu știi adevărul!”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

