DCNews Stiri Ciucu, critici dure la adresa BEM: Nu-și face treaba!
Data actualizării: 13:31 26 Noi 2025 | Data publicării: 13:29 26 Noi 2025

Ciucu, critici dure la adresa BEM: Nu-și face treaba!
Autor: Elena Aurel

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Sursa Foto: Agerpres
 

Ciprian Ciucu a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi bogat și a criticat Biroul Electoral Municipal pentru lipsa de protecție a candidaților.

Candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că actuala campanie este plină de „zgomot de fond” și subiecte care nu țin de Primăria Capitalei.

„Mi se pare o campanie cu foarte mult zgomot de fond, cu multe teme care nu țin de Primăria Capitalei. Mi se pare o campanie în care candidații încearcă să țină un ton decent, în timp ce se atacă pe ascuns”, a spus Ciprian Ciucu. 

„BEM nu-și face treaba”

Ciprian Ciucu a criticat Biroul Electoral Municipal (BEM), pe care l-a acuzat că nu oferă protecție în fața valurilor de atacuri și dezinformări care circulă despre el și că deciziile BEM sunt influențate de interesele partidelor. De asemenea, acesta a respins afirmațiile potrivit cărora ar fi bogat.

„Mi-au inventat că sunt bogat... De unde are Ciucu bani?! Dacă un apartament de 62 de metri pătrați și o garsonieră de vreo 30 și ceva, un teren moștenit de 500 de metri pătrați la Clinceni și unul cumpărat în 2011 în Podul Dâmboviței și o mașină Renault înseamnă bogăție, sunt bogat.

Sunt bogat cu familia mea, am o familie frumoasă, dar în rest, asta este bogăția mea și niște bani pe care i-am câștigat din consultanță, nu foarte mulți, înainte să intru în politică, și ce am reușit să economisesc din poziția de primar. Deci aceasta este marea mea avere, dar oamenii intră acolo și-mi scriu: „Hoțule!” (...) 

Din păcate, Biroul Electoral Municipal nu-și face treaba. Să le închidă, ăsta este rolul lui. De aceea există acest BEM, dar, din păcate, este format din reprezentanții partidelor și acolo este un vot, nu se judecă efectiv. Deci, în acest moment, noi, candidații, nu suntem protejați în nici un fel. Instituțiile statului eșuează în a destructura aceste rețele de dezinformare”, a spus Ciprian Ciucu la RFI.

