Mega anchetă pornită de la o informație dată de Ciprian Ciucu. Vizează destructurarea unei rețele

Candidatul PNL la Primăria București a sesizat cazurile autorităților după neregulile constatate la Evidența Populației din Sectorul 6. Vorbim despre cazul a sute de cetățeni ruși, care au obținut documente de identitate românești în mod fraudulos.

Ancheta procurorilor vizează sute de ruși, care se dădeau ucraineni sau moldoveni afectați de război, pentru a obține cărți de identitate falsă de la Evidența Populației. Printre aceștia s-ar afla și infractori periculoși sau oligarhi conectați la interesele Kremlinului, puși pe lista sancțiunilor.

„La inițiativa mea a fost demarată cercetarea care a dus la ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești! Astfel, am inițiat destructurarea unei rețele mai vechi care acționa la nivel național”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a schimbat conducerea la Evidența Populației

În ianuarie 2024, Ciprian Ciucu a schimbat conducerea la Evidența Populației și a început să apară informații că moldoveni și ucraineni erau aduși zi de zi la sediu. În noiembrie 2024, a dispus colegilor să verifice toate aceste acte de identitate care erau emise în baza unor acte de la alte autorități. La Primăria Sector 6 veneau pentru buletin. În urma verificărilor, acestea nu aveau corespondență la Autoritatea pentru Cetățenie. Când a aflat acest lucru, i-a dat dispoziție șefului de la Evidența Populației să se ducă și să facă plângere penală la MAI. Ancheta în București a fost extinsă de la această acțiune.

17 mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice

Astăzi, 25 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul I.G.P.R., împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus în executare 17 mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice.

Activitățile sunt realizate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals informatic de către funcționari publici, din județul Suceava, respectiv uz de fals și complicitate la fals informatic de către beneficiarii documentelor de identitate.

Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidența populației și al unei primării, ar fi obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea, în ceea ce privește domiciliul, dar și cu privire la dobândirea cetățeniei române pentru persoane născute în Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte țări din fostul U.R.S.S.

Datele nereale se referă la certificate de cetățenie falsificate și la domiciliul persoanei, care este fictiv, deoarece beneficiarul nu ar fi locuit niciodată la adresa respectivă, totul cu scopul obținerii de către beneficiar a unui act de identitate care face dovada identității, a cetățeniei române și, după caz, a domiciliului sau a reședinței în România.

Beneficiarii ar fi obținut cărți de identitate cu stabilirea domiciliului la imobile aparținând unor cetățeni români care nu erau titularii spațiului respectiv

În mod concret, beneficiarii ar fi obținut cărți de identitate cu stabilirea domiciliului la imobile aparținând unor cetățeni români care nu erau titularii spațiului respectiv (clădiri improprii sau dezafectate) sau fară acordul proprietarilor, prin întocmirea în fals a declarațiilor de luare în spațiu și, implicit, fără prezența lor în fața funcționarului de la Serviciul de Evidență a Persoanelor.

Față de 18 beneficiari s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, deoarece ar fi obținut cărți de identitate și pașapoarte pe baza unor certificate de cetățenie falsificate anterior.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Institutului Național de Criminalistică, luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și serviciilor pentru acțiuni speciale Suceava, Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Vrancea, Bistrița – Năsăud, precum și cel al Serviciului tehnic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Precizăm că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

