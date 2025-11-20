Dosarul lui Mario Iorgulescu ar putea fi rejudecat. ÎCCJ analizează o cale extraordinară de atac formulată de Parchet

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) urmează să analizeze joi, 20 noiembrie, o cale extraordinară de atac depusă de procurori în dosarul lui Mario Iorgulescu. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, are o condamnare de 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, după accidentul rutier produs în timp ce se afla sub influența drogurilor.

VEZI ȘI: Văduva victimei lui Iorgulescu reacționează dur în urma scandalului din Buftea soldat cu plângeri penale și arestări

Ce se întâmplă dacă ÎCCJ respinge demersul procurorilor în dosarul Iorgulescu

După pronunțarea hotărârii definitive, Parchetul a formulat un recurs în casație, solicitând reexaminarea cazului. Dacă acest demers va fi respins, sentința rămâne definitivă. În schimb, dacă recursul va fi admis, dosarul va primi un nou termen, iar judecătorii vor evalua argumentele procurorilor, scrie Digi24.ro.

Reamintim că anterior Mario Iorgulescu a reușit să obțină anularea unei condamnări mai vechi, printr-o procedură similară. Inițial, el primise 13 ani și 8 luni de detenție pentru omor, dar Înalta Curte de Casație și Justiție i-a desființat pedeapsa, menținând doar infracțiunea de ucidere din culpă. În urma rejudecării și a prescrierii a două fapte, pedeapsa finală a ajuns la 8 ani.

Detalii despre dosarul lui Mario Iorgulescu. Tânărul ucis avea doar 24 de ani

Tragedia provocată de Mario Iorgulescu a avut loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, în București, după ce acesta a plecat cu mașina de la o petrecere, deși era dogat și băut. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, era la volanul unui bolid Aston Martin DB11. Conducea cu viteză excesivă și sub influența alcoolului și a cocainei. Mario Iorgulescu a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism, condus de un tânăr de 24 de ani, Dani Vicol, care a murit pe loc.

De atunci, potrivit avocatului său, Mario Iorgulescu a părăsit țara și s-ar afla într-o clinică privată din Italia. Precizăm faptul că familia victimei, dar și opinia publică au criticat modul în care autoritățile au gestionat cazul, considerat a fi o pată pe obrazul justiției, în contextul în care până acum Mario Iorgulescu nu a făcut nicio zi de închisoare.