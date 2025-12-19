Nouă înșelătorie în România. Un bărbat s-a trezit cu 3 împrumuturi după ce i-au fost folosite datele de identificare

Doi bărbaţi care au contractat împrumuturi în numele altei persoane au reţinuţi pentru înşelăciune, într-un dosar instrumentat de poliţiştii argeşeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti.

"În urma probatoriului administrat a rezultat că doi bărbaţi de 37 şi 38 de ani, din Cernica, judeţul Ilfov, respectiv Bucureşti l-ar fi indus în eroare pe un bărbat de 29 de ani, din comuna Căldăraru, cu privire la facilitarea obţinerii unor împrumuturi de la instituţii financiar nebancare. Astfel, prin folosirea datelor de identificare ale persoanei vătămate, ar fi obţinut trei împrumuturi în valoare totală de 3.120 de lei", se arată într-un comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Poliţiştii argeşeni au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară

Conform aceleiaşi surse, suma ar fi fost transferată în conturile unor terţe persoane şi nu a mai ajuns la bărbatul de 29 de ani.

Poliţiştii argeşeni, cu sprijinul Serviciului de Acţiuni Speciale Ilfov, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară la locuinţa bărbatului din Cernica.

Cei doi suspecţi au fost conduşi la sediul Secţiei de Poliţie Rurală Buzoeşti, pentru continuarea cercetărilor. Ei au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi unităţii de parchet cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

"Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor comiterii infracţiunii, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti", se mai menţionează în comunicatul IPJ Argeş, conform Agerpres.

