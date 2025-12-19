€ 5.0896
DCNews Stiri Nouă înșelătorie în România. Un bărbat s-a trezit cu 3 împrumuturi după ce i-au fost folosite datele de identificare
Data publicării: 14:37 19 Dec 2025

Nouă înșelătorie în România. Un bărbat s-a trezit cu 3 împrumuturi după ce i-au fost folosite datele de identificare
Autor: Tiberiu Vasile

Nouă înșelătorie în România. Un bărbat s-a trezit cu 3 împrumuturi după ce i-au fost folosite datele de identificare Sursa foto: Freepik - Poliție
 

Doi bărbați au fost reținuți de polițiștii argeșeni, fiind acuzați că au obținut ilegal împrumuturi în numele unei alte persoane.

Doi bărbaţi care au contractat împrumuturi în numele altei persoane au reţinuţi pentru înşelăciune, într-un dosar instrumentat de poliţiştii argeşeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti.

"În urma probatoriului administrat a rezultat că doi bărbaţi de 37 şi 38 de ani, din Cernica, judeţul Ilfov, respectiv Bucureşti l-ar fi indus în eroare pe un bărbat de 29 de ani, din comuna Căldăraru, cu privire la facilitarea obţinerii unor împrumuturi de la instituţii financiar nebancare. Astfel, prin folosirea datelor de identificare ale persoanei vătămate, ar fi obţinut trei împrumuturi în valoare totală de 3.120 de lei", se arată într-un comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Poliţiştii argeşeni au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară

Conform aceleiaşi surse, suma ar fi fost transferată în conturile unor terţe persoane şi nu a mai ajuns la bărbatul de 29 de ani.

Poliţiştii argeşeni, cu sprijinul Serviciului de Acţiuni Speciale Ilfov, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară la locuinţa bărbatului din Cernica.

Cei doi suspecţi au fost conduşi la sediul Secţiei de Poliţie Rurală Buzoeşti, pentru continuarea cercetărilor. Ei au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi unităţii de parchet cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

"Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor comiterii infracţiunii, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti", se mai menţionează în comunicatul IPJ Argeş, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Atenție la țepele cu cazări de Revelion: Bărbat din Prahova, acuzat că lua bani în avans, apoi nu mai răspundea la telefon
 

romania
inselatorie
imprumut
arges
