Fundația Globalworth și Asociația Casa Bună au adus magia Crăciunului din întreaga lume pentru 200 de copii din medii vulnerabile

Desfășurat în cadrul Globalworth Campus C din București evenimentul dedicat spiritului Crăciunului a reunit voluntari, parteneri și membri ai comunității Globalworth pentru a oferi o experiență memorabilă copiilor sprijiniți de Asociația Casa Bună.

Tema ediției din 2025 a fost inspirată de călătoriile în jurul lumii și descoperirea unor noi culturi. Fundația Globalworth, alături de Asociația Casa Bună, și-au propus să-i inspire pe copii să îndrăznească să viseze și să se lase cuprinși de spiritul universal al Crăciunului. Astfel, evenimentul a fost conceput ca un adevărat „tur al mapamondului”, în cadrul căruia copiii au explorat tradiții de Crăciun din diferite țări, prin ateliere, jocuri, activități educative și momente artistice.

Fotografie de la evenimentul caritabil dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat de Fundația Globalworth

Atelierele creative au recreat atmosfera sărbătorilor din diverse colțuri ale globului, de la căsuțele de turtă dulce inspirate din Germania, la decorațiuni estivale specifice Australiei sau activități creative inspirate de tradiții din Japonia, Mexic și România. Copiii s-au bucurat și de un show live de improvizație, au interacționat cu artiștii, iar la final Moș Crăciun le-a adus celor mici cele mai frumoase zâmbete.

„Prin Global Christmas, ne-am dorit să ducem inițiativa Christmas Charity Days la un nou nivel și să oferim copiilor o experiență care să le deschidă orizonturile și imaginația. Crăciunul este despre generozitate, apartenență și speranță, iar rolul nostru, ca fundație, este să folosim resursele și comunitatea Globalworth pentru a crea momente care contează cu adevărat”, a declarat Ema Iftimie, Președinte al Consiliului Director al Fundației Globalworth.

Fotografie de la evenimentul caritabil dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat de Fundația Globalworth

Reprezentanții Asociației Casa Bună au subliniat importanța acestui tip de inițiative pentru copiii pe care îi sprijină constant:

„Pentru mulți dintre copiii noștri, acest eveniment a reprezentat o adevărată sărbătoare prin intermediul căreia s-au simțit văzuți, apreciați și încurajați să viseze. Conceptul Global Christmas le-a oferit bucurie, curiozitate și încredere, iar colaborarea cu Fundația Globalworth este un sprijin real pentru misiunea noastră pe termen lung”, a declarat Corina Olteanu, coordonator program educațional în cadrul Asociației Casa Bună.

Fotografie de la evenimentul caritabil dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat de Fundația Globalworth

Prin Globalworth Christmas Charity Days și prin celelalte proiecte derulate pe parcursul anului, Fundația Globalworth își reconfirmă angajamentul față de cei trei piloni care îi ghidează activitatea, Oameni, Locuri și Mediu, contribuind activ la dezvoltarea unor comunități mai incluzive și mai solidare.

Pentru mai multe informații despre Fundația Globalworth și proiectele acesteia, vă rugăm să vizitați Foundation - Globalworth.

Fotografie de la evenimentul caritabil dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat de Fundația Globalworth

Despre Fundația Globalworth

Fundația Globalworth a fost înființată în 2018 de Globalworth, liderul pieței de clădiri de birouri din România și Polonia, și este o entitate non-profit, independentă de activitățile comerciale ale grupului. Fundația are ca misiune dezvoltarea de proiecte pe trei piloni principali: oameni, locuri și mediu. Pornind de la ideea că viitorul oricărei societăți este reprezentat de generațiile tinere, fundația se concentrează pe grija pentru oameni, care poate fi susținută prin programe de educație și prin proiecte care le pot îmbunătăți acestora accesul la servicii medicale de calitate, indiferent de categoria socială din care fac parte. La fel de importante sunt și inițiativele care au ca scop gândirea unor proiecte de mobilitate socială, ecologizare, smart cities sau readaptatea unor spații pentru nevoile comunității noastre. În completarea acestora, Fundația Globalworth crede în impactul pozitiv al proiectelor care protejează și îmbunătățesc mediul, precum inițiativele de reîmpădurire și programele educaționale dedicate sustenabilității, susținând totodată eforturile ce aduc comunitățile mai aproape de natură.

Despre Asociația Casa Bună

Asociația Casa Buna este o organizație care sprijină copiii vulnerabili din România, concentrându-se în principal pe domeniul educației, cu scopul de a menține copiii în școală pentru o perioadă mai lungă și de a le îmbunătăți performanțele școlare. Casa Buna colaborează cu peste 500 de copii vulnerabili și familiile acestora în următoarele zone:

Ghetoul Ferentari din București

Jilava (un sat situat la 4 km sud de București)

Lerești (județul Argeș, acoperind satele Lerești și Pojorâta)

Câmpulung (județul Argeș)

Nucșoara (județul Argeș, acoperind satele Nucșoara, Slatina și Sboghițești)

Sânpetru (județul Brașov - filială independentă)

Familiile cu care lucrăm sunt caracterizate de venituri mici și condiții dificile de trai. În unele cazuri, părinții sunt plecați în străinătate, în închisoare sau se confruntă cu dependențe.

Activități și suport oferit:

Pe lângă sprijinul educațional, Casa Buna asigură condițiile de bază necesare pentru o educație eficientă:

Sănătate: Sport, controale stomatologice și oftalmologice, consultații pediatrice.

Viață decentă: Alimente, produse de igienă, îmbrăcăminte, mobilier și electrocasnice esențiale.

Programe vocaționale: Ajută copiii mai mari să dobândească abilități necesare pentru a-și găsi un loc de muncă.

Casa Buna oferă nu doar educație, ci sprijin pentru nevoile sociale, emoționale și materiale ale copiilor vulnerabili și ale familiilor lor.