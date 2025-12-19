Care sunt cele mai murdare orașe din lume. Un bărbat care a vizitat toate țările a făcut topul rușinii

Cunoscut pe rețelele sociale pentru conținutul din călătoriile sale, Drew Binsky și-a petrecut cea mai mare parte a ultimului deceniu vizitând toate țările din lume. Așadar, acesta a ajuns cu timpul să-și formeze o opinie despre diferite orașe și locuri și a decis să ofere sfaturi despre locațiile care trebuie neapărat vizitate și cele care ar trebui evitate cu orice preț sau cel puțin amânate.

Influencerul a mărturisit care i s-a părut cea mai „rea” țară, a călătorit în locuri în care nu oricine reușește să intre și a enumerat locurile pe care le consideră „cele mai frumoase”.

Chiar dacă acesta a spus despre anumite locuri că sunt sumbre, periculoase sau murdare, YouTuberul a punctat un lucru foarte important: „Călătoriile sunt foarte subiective, bazate pe propriile experiențe personale de călătorie și există multe variabile care pot face o excursie reușită sau o pot distruge”.

Top cele mai murdare orașe

Influencerul a făcut o retrospectivă pentru acest scurtmetraj YouTube, unde a plasat Tondo din Filipine pe locul patru în topul celor mai murdare orașe.

Situat în Manila, el a explicat că „primul lucru” pe care l-a văzut acolo a fost „apa cu gunoi” și chiar a filmat apele întunecate cu deșeuri care practic acopereau suprafața.

El a explicat că, în timpul vizitei sale, sub un pod trăia o „comunitate” numeroasă și că „gunoiul era peste tot”.

Binsky a considerat că periferia orașului Cairo, din Egipt, este al treilea loc „cel mai murdar” în care a fost vreodată în lume.

Și asta nu este surprinzător pentru unii, deoarece este renumit pentru „cartierul Orașul Gunoiului”. Se spune că în Manshiyat Naser nu există un sistem organizat de colectare a gunoiului, locul fiind fondat pentru a depozita gunoiul. Economia sa se bazează pe colectarea și reciclarea gunoiului din orașul Cairo.

„Există un oraș construit în întregime pe gunoi”, a spus Binsky, „la doar o scurtă distanță de cea mai populară atracție turistică din lume se află un loc unde sunt aruncate zilnic 14.000 de tone de gunoi”.

Chiar și cu o „toleranță ridicată”, el a găsit mirosul extrem de greu de suportat și a spus că era „asemănător cu voma”.

Cartierul Stolipinovo din orașul bulgar Plovdiv este descris ca un ghetou.

„Cel mai greu lucru pentru mine aici, în Stolipinovo, este gunoiul. Este într-adevăr foarte, foarte rău”, a spus Binsky.

El a adăugat că nu a mai fost niciodată într-un loc ca acesta în Europa.

„Cel mai murdar oraș”

Pe primul loc (probabil nedorit) în clasamentul „celor mai murdare orașe” vizitate de Binsky se află Port-au-Prince, capitala Haitiului.

Având în vedere că FCDO avertizează în prezent împotriva tuturor călătoriilor în Haiti, călătoria creatorului nu părea deosebit de sigură, deoarece a trecut prin zone „controlate de bande”.

El a arătat mormane și mormane de gunoi de-a lungul și în mijlocul drumurilor, iar o persoană a spus că „situația se înrăutățește” și că nu se face niciun fel de curățenie.