Orașul unde soarele dispare complet până în 2026: cum trăiesc oamenii în întuneric total

Ieri, 18 noiembrie, la ora 13:36, soarele a apus pentru ultima oară în 2025 la Utqiagvik, cunoscut anterior sub numele de Barrow. În următoarele aproape două luni, locuitorii orașului nu vor mai vedea lumina directă a soarelui, intrând într-o perioadă denumită „noapte polară”.

Acest fenomen natural, specific regiunilor apropiate de Polul Nord, se datorează înclinării axei Pământului cu 23,5 grade, ceea ce face ca în timpul iernii zona să fie permanent înclinată departe de soare.

Utqiagvik, cu o populație de mai puțin de 5.000 de locuitori, se confruntă astfel cu întuneric aproape constant, în timp ce vara se bucură de 24 de ore de soare. În această perioadă de iarnă, orașul se pregătește pentru provocările asociate lipsei luminii naturale.

Depresia sezonieră, un efect resimțit de mulți

Lipsa expunerii la lumina solară afectează producția de vitamina D în organism, iar perioadele lungi de întuneric pot declanșa sau agrava depresia sezonieră. Specialiștii recomandă suplimente de vitamina D și activități în interior, dar și lumina artificială puternică, pentru a compensa deficitul natural.

Chiar și în țări precum Marea Britanie, unde zilele sunt scurte, locuitorii se confruntă cu ploi, vânt și zăpadă, iar lipsa luminii poate fi resimțită în mod intens. În cazul unui oraș precum Utqiagvik, efectele sunt însă mult mai pronunțate, deoarece întunericul persistă timp de săptămâni întregi.

Reacții online și viața în întuneric

Pe rețelele sociale, utilizatorii au exprimat curiozitate și uimire față de fenomen.

Un comentator a explicat: „Utqiagvik are aproximativ 80 de zile de soare de miezul nopții, care se termină în august, iar soarele dispare complet din noiembrie până în ianuarie. Nu-mi pot imagina cum ar afecta asta organismul.”

Alt utilizator a relatat experiența personală: „Locuiesc în Alaska, soarele de la miezul nopții mă afectează, nu întunericul. Iarna este întunecată și confortabilă, și pot dormi ușor până la 9 sau 10 dimineața în weekenduri, iar când mă trezesc, este încă întuneric. Niciodată nu dorm atât de bine ca în timpul iernii aici.”

Cum funcționează fenomenul

Noaptea polară este rezultatul poziției geografice a orașului, situat la 71 grade latitudine nordică, ceea ce înseamnă că pentru câteva săptămâni soarele nu răsare niciodată. Fenomenul opus, „soarele de la miezul nopții”, apare vara, când locuitorii se pot bucura de lumină continuă timp de aproximativ 80 de zile.

Această alternanță extremă între lumină și întuneric face ca stilul de viață și ritmul biologic să fie adaptate pentru a face față condițiilor, iar locuitorii dezvoltă strategii specifice pentru a menține sănătatea fizică și mentală.