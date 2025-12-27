Imagini rare de la funeraliile împărătesei Zita: Referire la Transilvania şi Bucovina

A fost publicată pe Instagram o filmare de la ceremonia de înmormântare a împărătesei Zita, ultima împărăteasă a Austriei și Ungariei, soția împăratului Carol I al Austriei și Ungariei.

Cripta Capucinilor a servit drept principal loc de înmormântare al dinastiei austriece a Habsburgilor încă din 1633. Termenul „tocsin” descrie sunetul solemn și de avertisment al clopotelor care au marcat intrarea finală a ultimei împărătese a Austriei și regină a Ungariei în locul de odihnă ancestral al familiei, simbolizând un moment istoric și sfârșitul unei ere pentru monarhie.

În acea zi, după ritualuri desfășurate în alte părți ale fostului Imperiu și slujba de înmormântare din Catedrala din Viena, trupul a fost transportat în fața Bisericii Capucinilor, unde se află Cripta Imperială. Acolo a avut loc dialogul ceremonial tradițional, purtat din interiorul mănăstirii de către călugărul Frei Gottfried Undesser, care întreabă cine dorește să intre.

După cum puteţi vedea şi în video de mai jos, în textul dialogul ceremonial tradiţional, atunci când preotul întreabă cine este Zita, i se răspunde, atunci când sunt enumerate toate titlurile nobiliare ale acesteia, şi că a fost Ducesă de Bucovina şi Transilvania.