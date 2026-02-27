Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO

Percheziții la The Buddhist. 11 reținuți, alți 4 sub control judiciar

”La data de 26 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 11 inculpați și măsura controlului judiciar față de alți 4 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

În sarcina unuia dintre inculpați s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

525.000 de lei, 40.000 de euro, 8 mașini și 1 kg de cocaină, găsite chiar în club

În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri au fost găsite și ridicate sumele de aproximativ 525.000 lei, 40.000 euro, documente, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii, 8 autoturisme, circa 1 kilogram cocaină (drog de mare risc), precum și alte mijloace de probă.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane și ai Secției 14 Poliție din cadrul DGPMB.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” arată un comunicat de ultimă oră al DIICOT.

Raiul stripteaselui din Capitală, The Buddhist, i-a adus lui Vlad Marinescu o avere de 4 mil de euro

Numit Raiul stripteaselui din Capitală, The Buddhist i-a adus proprietarului o avere de 4 milioane de euro. Pe numele lui Vlad Mădălin Marinescu, este acuzat acum de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, trafic de droguri și spălare de bani, arată Observator.

Rețeaua ar fi fost fondată în 2018, inițial de patru persoane, în Sectorul 5 al Capitalei. Ar fi racolat zeci de tinere. Victimele ar fi fost convinse să semneze contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, fiind induse în eroare că vor desfășura activități de dans artistic. Ulterior, li s-ar fi impus să ofere servicii sexuale contra cost clienților pentru a putea obține venituri, arată sursa citată.

Ancheta a scos la iveală faptul că unele dintre fete erau infectate cu virusul HIV, altele sufereau de boli psihice.

Care era ”schema”

”Intrarea în club este liberă, în sensul că oricine de pe stradă poate intra, contra unui tarif de 200 sau 300 de lei, în funcție de decizia conducerii. Sistemul clubului impunea ca clienții care vor să petreacă timp cu fetele să plătească un cocktail la fiecare 15 minute, prețul acestuia fiind de 120 de lei. Clientul primește bon fiscal doar pentru băuturile care sunt plătite cu cardul. După fiecare băutură comandată, barmanul îi dă fetei un cartonaș, iar la finalul fiecărei seri, fetele trebuie să depună cartonașele la manageră. Fiecare fată trebuie să aibă minim 5 cartonașe pe seară. În caz contrar, este trecută pe minus în seara următoare, sau este obligată să plătească din banii câștigați în cameră. (...)De obicei, banii primiți de la clienți în camere, în urma întreținerii relațiilor sexuale rămân în integralitate fetelor. Există o excepție, în situația în care clientul a fost adus de bodyguardul zis Bandy. Dacă Bandy aduce clientul, el stabilește un procent împreună cu fata, în funcție de situație poate primi 30% sau 50% din banii fetelor” povestește una dintre fetele care activau în club.

Ea spune că s-a adaptat situației pentru că nu avea bani. În prima seară, s-a dus la primul client care era singur, acesta i-a întins o sumă de bani pentru a merge în cameră și a acceptat. A întreținut relații sexuale cu clientul respectiv pentru suma de 1.500 de lei, păstrând pentru sine toți banii, mai arată sursa citată.

Practic, clientul era obligat să consume la 15 minute câte un cocktail de 120 de lei, să plătească o taxă de intrare în cameră către club, de 500 de lei, dar și o taxă de intrare în club de 200 - 300 de lei. De asemenea, putea da bani fetei respective, care-i rămâneau în integralitate acesteia, cu excepția situației în care clientul era adus de o anume persoană de la pază. Un client ajungea să scoată din buzunar aproximativ 2000 de lei pe seară.