DCNews Stiri Victimele incendiului din Crans-Montana vor primi despăgubiri de la guvernul elvețian. Câți bani primește fiecare persoană
Data publicării: 09:15 26 Feb 2026

Victimele incendiului din Crans-Montana vor primi despăgubiri de la guvernul elvețian. Câți bani primește fiecare persoană
Autor: Tiberiu Vasile

Victimele incendiului din Crans-Montana vor primi despăgubiri de la guvernul elvețian. Câți bani primește fiecare persoană Sute de oameni se adună pentru a aduce un omagiu victimelor tragediei din Crans-Montana și pentru a cere dreptate și adevăr, Lutry, Elveția, 31 ianuarie 2026. Le Constellation în timpul sărbătorii de Anul Nou din stațiunea Crans-Montana din Alpii Elvețieni. Sursa foto: Agerpres

Victimele incendiului din Crans-Montana vor primi despăgubiri de la guvernul elvețian.

Victimele incendiului din Crans-Montana vor primi despăgubiri de la guvernul elvețian. Câți bani primește fiecare persoană este întrebarea care a apărut imediat după anunțul oficial făcut miercuri de autoritățile de la Berna.

Statul elvețian a decis să acorde o plată unică de 50.000 de franci elvețieni (echivalentul a aproximativ 56.000 de dolari) supraviețuitorilor cu răni grave și familiilor care și-au pierdut apropiații în incendiul produs de Anul Nou, într-un bar din stațiunea montană.

Tragedia a curmat viața a 41 de persoane și a lăsat peste 100 de oameni răniți. Informațiile au fost relatate de Reuters.

Ce înseamnă „contribuția de solidaritate” și cui i se aplică

Măsura este prezentată de autorități drept o „contribuție de solidaritate”. Ideea este una simplă: banii să ajungă rapid la cei loviți direct de tragedie, ca un sprijin financiar imediat, dar și ca un gest de compasiune din partea statului. Potrivit explicațiilor oferite de Consiliul Federal al Elveției, plata ar urma să fie acordată pentru fiecare persoană decedată, dar și pentru fiecare victimă care a avut nevoie de spitalizare.

În paralel, oficialii spun că acest ajutor nu înlocuiește alte forme de sprijin sau eventualele despăgubiri obținute pe cale juridică. Este o măsură separată, gândită special pentru un dezastru de o asemenea amploare.

Declarația președintelui elvețian

Președintele elvețian Guy Parmelin a vorbit public despre nevoia de clarificare a cauzelor tragediei și despre așteptările familiilor îndoliate. „Consiliul Federal împărtăşeşte dorinţa victimelor şi familiilor acestora de adevăr şi dreptate”, a declarat acesta, într-o conferință de presă, citat de News.ro. „Şi noi vrem să ştim ce s-a întâmplat, de ce şi cum ar fi putut fi prevenit”, a adăugat el.

Ce au stabilit anchetatorii până acum

Din primele concluzii prezentate de martori și procurori reiese că focul ar fi pornit de la lumânări cu artificii. Flăcările ar fi aprins izolația fonică din spumă aflată pe tavanul barului, localul fiind situat la subsol. Materialele inflamabile ar fi favorizat extinderea rapidă a incendiului, lucru care explică amploarea tragediei.

Potrivit ministrului justiției, Beat Jans, guvernul federal va direcționa 7,8 milioane de franci către cele 156 de persoane considerate cel mai grav afectate. Suma se adaugă sprijinului anunțat de cantonul Valais, din care face parte stațiunea Crans-Montana. Autoritățile cantonale au promis, la rândul lor, 10 milioane de franci, bani care vor fi virați către o fundație creată special pentru sprijinirea victimelor.

În total, autoritățile elvețiene au confirmat că 115 persoane au fost rănite în incendiu. Cei mai mulți dintre cei care și-au pierdut viața erau adolescenți. Printre victime se află și cetățeni străini, inclusiv din Franța și Italia.

Autoritățile vor să evite procesele lungi

Guvernul elvețian vrea să prevină un val de procese care s-ar putea întinde pe ani. În acest scop, Consiliul Federal a anunțat că va convoca o masă rotundă la care să participe victimele, asiguratorii și autoritățile. Scopul este ajungerea la acorduri extrajudiciare. Statul este dispus să contribuie cu până la 20 de milioane de franci pentru astfel de înțelegeri, tocmai pentru a scurta drumul către despăgubiri.

Totodată, Consiliul Federal speră ca parlamentul să urgenteze adoptarea unui pachet legislativ gândit special pentru situații de acest tip, în care numărul victimelor este mare, iar mecanismele clasice de sprijin nu funcționează suficient de repede.

Fonduri suplimentare pentru cantoanele afectate

Pe lângă plățile directe către victime, guvernul intenționează să aloce încă 8,5 milioane de franci pentru a ajuta cantoanele implicate să acopere cheltuielile neprevăzute generate de intervenții, îngrijiri medicale și sprijin social.

Decizia vine după o analiză realizată de Oficiul Federal al Justiției, care a arătat că sistemele de sprijin existente au fost gândite mai ales pentru cazuri individuale și se blochează atunci când apar tragedii de amploare, notează Digi24.

CITEȘTE ȘI: Familiile victimelor din Crans-Montana cer dreptate, la o lună de tragedie: „Vreau să știu de ce fiul meu nu a putut să iasă de acolo"
 

crans montana
despagubiri
morti raniti
