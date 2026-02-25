€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Dosarele Epstein. Bill Gates a rupt tăcerea: "Am avut aventuri extraconjugale cu două rusoaice"
Data publicării: 19:53 25 Feb 2026

Dosarele Epstein. Bill Gates a rupt tăcerea: "Am avut aventuri extraconjugale cu două rusoaice"
Autor: Dana Mihai

bill-gates_71282100 Imagine cu Bill Gates. FOTO: Agerpres

Bill Gates și-a cerut scuze personalului fundației sale pentru legăturile cu Jeffrey Epstein, recunoscând că acestea au afectat reputația organizației.

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, s-a scuzat faţă de personalul fundaţiei sale pentru legăturile pe care le-a avut cu pedofilul miliardar Jeffrey Epstein, recunoscând că a pătat reputaţia organizaţiei, deşi s-a delimitat de faptele magnatului care s-a sinucis în detenţie în 2019 după ce ani la rând a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice şi de afaceri pe care-i găzduia la petreceri pe insula sa privată, relatează miercuri agenţia EFE.

"A fost o mare greşeală"

"Îmi cer scuze faţă de celelalte persoane care s-au văzut implicate în asta din cauza greşelii pe care am făcut-o", a spus Gates la o reuniune publică a fundaţiei sale, potrivit unei înregistrări obţinute de The Wall Street Journal.

"A fost o mare greşeală să petrec timp cu Epstein", mai spune Bill Gates, cerându-şi scuze şi pentru că a dus directori ai fundaţiei sale la întâlniri cu acel delincvent sexual.

El a recunoscut că a avut aventuri extraconjugale cu două rusoaice care erau în contact cu Epstein, dar a adăugat că ele nu făceau parte din reţeaua de victime a acestuia din urmă.

Citește și: Bill Gates răspunde acuzațiilor din dosarele Epstein: „Am fost prost să-mi pierd timpul cu el”

"Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal", a susţinut Bill Gates. El a adăugat că imaginile publicate recent împreună cu restul documentelor din acest caz în care el apare alături de femei - ale căror chipuri au fost blurate pentru a li se proteja identitatea - corespund unor fotografii cerute de Epstein să fie făcute împreună cu asistentele sale după întâlniri.

"Ca să fie clar, nu am petrecut timp niciodată cu victimele, femeile care erau în jurul lui" Epstein, a insistat Bill Gates.

Cu toate acestea, Gates a recunoscut marți că a avut relații extraconjugale cu "o jucătoare rusoaică de bridge pe care am întâlnit-o la evenimente de bridge și cu o fiziciană rusoaică din domeniul nuclear, pe care am cunoscut-o prin activități profesionale”.

El a spus că Epstein a aflat despre aceste relații. "Jucătoarea de bridge" a fost identificată de publicația The Wall Street Journal în 2023 drept Mila Antonova, care, potrivit informațiilor, l-a cunoscut pe Gates în jurul anului 2010, când avea puțin peste 20 de ani, potrivit People.ro.

Cum s-au cunoscut și ce susține Gates

Într-un interviu acordat publicaţiei Nine News Australia şi publicat în urmă cu câteva săptămâni, cofondatorul Microsoft afirmă că l-a cunoscut pe Epstein în anul 2011 şi că ei au luat masa împreună cu mai multe ocazii, dar a negat că a vizitat insula sa privată din Insulele Virgine.

Conform documentelor dezvăluite recent, în anul 2013 Epstein şi-a trimis el însuşi e-mailuri în care dădea de înţeles că Gates a avut aventuri extraconjugale cu rusoaice şi că a contractat astfel o boală cu transmitere sexuală, situaţie în urma căreia a căutat să-i administreze pe ascuns antibiotice soţiei sale, Melinda, de care a divorţat apoi în anul 2021.

Gates mai susţine că Epstein ar fi urmărit probabil să-i însceneze ceva ori să-l şantajeze, întrucât acele e-mailuri nu au fost niciodată trimise. Totuşi, a recunoscut că a continuat să se întâlnească cu el până în 2014, la mult timp după ce miliardarul pedofil a pledat vinovat la acuzaţia că i-a cerut servicii sexuale unei fete minore în anul 2008 şi după ce soţia sa îşi exprimase îngrijorarea cu privire la legăturile lui cu Epstein.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

epstein
bill gates
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Mirela Matichescu avertizează că vânzarea Liberty Galați nu este o simplă tranzacție
Publicat acum 14 minute
Thierry Breton se plânge că nu e sprijinit în disputa cu SUA. Ce vrea fostul comisar european
Publicat acum 26 minute
Lia Savonea, mesaj de forță: Faptul că sunteți aici arată că vă pasă!
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Ai și tu acest tip de contract? Statul face o mare nedreptate unei categorii importante din populație
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Dosarele Epstein. Bill Gates a rupt tăcerea: "Am avut aventuri extraconjugale cu două rusoaice"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 26 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Alertă extremă în Galați și Tulcea: Adăpostiți-vă în beciuri / Update: MApN, precizări
Publicat acum 11 ore si 13 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 12 ore si 22 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 10 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT/ UPDATE - Ministerul Justiției a reacționat
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close