DC Conducem - Peste 6.000 de vieţi pierdute de când legea 20/2022 nu are norme de aplicare - VIDEO

Peste 6.000 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere în România de când legea 20/2022 nu are norme de aplicare. FACIAS a iniţiat o petiţie în acest sens pentru a forţa mâna Ministerului Transporturilor să le conceapă şi să pună legea în aplicare. Declic face acelaşi lucru. Ce face, însă, Ministerul Transporturilor? Aflăm de la Titi Aur, instructor de conducere defensivă, care a participat la grupurile de lucru ale Ministerului pe acest subiect.

Cum se văd aceste cifre, contabilizate doar pe ultimii 4 ani, de către omul care încearcă să mişte statul spre a da o atenţie mai mare siguranţei pe şosele?

