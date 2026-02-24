€ 5.0968
DC Conducem - Peste 6.000 de vieţi pierdute de când legea 20/2022 nu are norme de aplicare - VIDEO
Data publicării: 11:09 24 Feb 2026

EXCLUSIV DC Conducem - Peste 6.000 de vieţi pierdute de când legea 20/2022 nu are norme de aplicare - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu accident de masina Titi Aur, instructor de conducere defensivă, va fi din nou alături de Florin Răvdan la DC Conducem. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

DC Conducem revine cu o nouă ediție!

Peste 6.000 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere în România de când legea 20/2022 nu are norme de aplicare. FACIAS a iniţiat o petiţie în acest sens pentru a forţa mâna Ministerului Transporturilor să le conceapă şi să pună legea în aplicare. Declic face acelaşi lucru. Ce face, însă, Ministerul Transporturilor? Aflăm de la Titi Aur, instructor de conducere defensivă, care a participat la grupurile de lucru ale Ministerului pe acest subiect. 

Cum se văd aceste cifre, contabilizate doar pe ultimii 4 ani, de către omul care încearcă să mişte statul spre a da o atenţie mai mare siguranţei pe şosele? 

Toate acestea şi multe altele le aflăm în ediţia de marţi, 24 februarie, a emisiunii DC Conducem. 

Emisiunea se transmite de la ora 18:00, ca de obicei, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Nu uitaţi, dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic, ni le puteţi trimite pe adresa dcconducem@gmail.com. 

Rămâneţi alături de noi!

titi aur
dc conducem
florin ravdan
accidente rutiere
DC Conducem - Peste 6.000 de vieţi pierdute de când legea 20/2022 nu are norme de aplicare - VIDEO
