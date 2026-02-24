€ 5.0954
Patru ani de război în Ucraina. Nicușor Dan: România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar
Data actualizării: 12:06 24 Feb 2026 | Data publicării: 12:04 24 Feb 2026

Patru ani de război în Ucraina. Nicușor Dan: România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar
Autor: Doinița Manic

imagine cu nicusor dan si volodimir zelenki1 Nicușor Dan spune că România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar, în ziua în care se împlinesc patru ani de război la graniță. Foto: Facebook Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj, în ziua în care se împlinesc patru ani de război în Ucraina.

Președintele României, Nicușor Dan a transmis un mesaj de susținere adresat Ucrainei, în ziua în care se împlinesc patru ani de război la granița țării noastre.

"În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă. 

De atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile. Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean.

Nicușor Dan: Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa

România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict.

Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară. Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

nicusor dan
razboi ucraina
volodimir zelenski
razboi rusia ucraina
Comentarii

