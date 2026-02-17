Cum ar trebui să negocieze Nicușor Dan pentru România în SUA. ES Zuckerman: Președintele Trump înțelege lucrul ăsta. I-a spus asta lui Iohannis

„Există, în România, așa-zisul patrulater al aurului, incluzând Roșia Montană și minele din jur. Aurul și argintul, în special aurul, au fost exploatate din vremea romanilor, când au ocupat Dacia. Înțeleg că, pe lângă ele - nu era cazul atunci, dar acum știm, se află multe alte metale rare în filoanele de aur. Ani de zile, de pildă USR-ul - s-a opus exploatării Roșiei Montane, a fost abandonat proiectul cu canadienii. Acum, sunt de acord cu lucrul acesta (n.r. decidenții sunt de acord cu exploatarea). Sunt schimbări politice magistrale, majore în politica românească. Dar depinde cine va exploata lucrul acesta. Donald Trump ar dori să fie companii americane. Dar dvs. spuneți că trebuie făcută licitație”, a ridicat problema analistul politic Bogdan Chirieac, în dialog cu ambasadorii Adrian Zuckerman și Roberto Musneci.

Adrian Zuckerman: Abordarea lui Nicușor Dan în negocieri

Fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman, i-a răspuns: „Depinde pe cine sfătuiți. Dacă-l sfătuiesc pe Donald Trump, îi spun un lucru. Dacă-l sfătuiesc pe Nicușor Dan, îi spun că trebuie să te uiți, să vezi ce compensare trebuie să maximizezi pentru beneficiul României. Și eu spun asta, și președintele Trump înțelege lucrul ăsta. I-a spus asta lui Iohannis, când a fost acolo (n.r. la Casa Albă) și spun asta pentru că știu. A spus asta și la ONU, acum câțiva ani. Și a spus: Eu, ca președinte american, am interesul de a face ce e cel mai bine pentru America. Interesul tău, ca șef de stat pentru România, Italia sau orice alt stat, e să faci ce e cel mai bine pentru statul tău. E o înțelegere asta! Președintele Trump înțelege asta și n-ar trebui să-i fie rușine președintelui Nicușor Dan să discute și să negocieze o tranzacție rezonabilă, dar dură, care maximizează beneficiul pentru România”.

De aceeași părere este și Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta, care a punctat: „Corect. Într-adevăr, asta încă-mi amintesc - dezbaterea asupra exploatării de la Roșia Montană. La vremea respectivă, cred că redevențele negociate de Guvernul României au fost cele mai mari din industria respectivă. Adică acel guvern a negociat foarte bine cu canadienii. După, istoria s-a dus unde s-a dus... Depinde de cum se negociază acordul de exploatare. Și e clar că România trebuie să aibă un profit pe măsură din exploatarea resurselor naționale”.

Exploatările de gaz din Marea Neagră și amenințările hibride rusești

Bogdan Chirieac a exprimat, totodată, o îngrijorare privind viitoarele exploatări din Marea Neagră, țara noastră urmând să demareze extracția masivă de gaze în 2027. Analistul politic i-a întrebat pe cei doi invitați cum ar trebui să fie combătute potențialele încercări ale Rusiei de a destabiliza aceste acțiuni.

„Eu am o preocupare personală. O tot expun, dar nimeni nu m-aude. Fac apel la domniile voastre. România va începe exploatarea masivă de gaz metan din Marea Neagră, de anul viitor. Acum scoatem un miliard de m³ pe an cu Carlyle din SUA, Black Sea Oil & Gas (BSOG). Anul viitor, e vorba despre 10 miliarde de m³ pe an, adică peste tot consumul României - probabil că va fi folosit la export, vom aproviziona Europa Centrală și de Est. Asta se întâmplă în Marea Neagră, la doi pași, literalmente, de ruși. E un consorțiu OMV-Romgaz. Cum ar putea România să se protejeze de atacurile hibride ale rușilor? Doamne ferește, sare în aer sonda, și spun că nu e vina lor: 'Noi nici n-am fost pe acolo'. Cum vedeți acest lucru? Ar trebui să apelăm la un consorțiu internțional, să fie acolo și SUA, și Franța, Italia, Germania? E o rezervă de gaz, până la urmă, pentru toată Europa”, a spus Bogdan Chirieac.

„Resursele de această valoare strategică sunt resurse pentru a garanta independența Europei. Și atunci, când noi avem o provocare hibridă, asimetrică, trebuie să răspundem cu prevenții asimetrice”, a spus Roberto Musneci, în exclusivitate pentru DCNews.

Vezi mai mult în video: