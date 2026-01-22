Dăm sau nu dăm miliardul pentru pace? România, între ”DA”-ul lui Grindeanu și analiza ”aprofundată” a lui Nicușor Dan, a ratat adevărul

Dăm sau nu dăm miliardul pentru pace? Așa s-a ridicat problema prezenței României în ”Consiliul pentru Pace” inițiat de președintele SUA, Donald Trump. Președintele Nicușor Dan a salutat inițiativa liderului american, fără a oferi un răspuns, ci, mai degrabă, o amânare. Președinția a transmis că Nicușor Dan se află într-un ”aprofundat proces de analiză”. De cealaltă parte, din coaliția de guvernare, Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, este de părere că, la propunerea președintelui american, nu poate fi decât un răspuns: Da.





Însă, în mod real, în spațiul public, situația a fost înțeleasă greșit: România nu trebuie să dea la schimb, pentru un loc în Consiliul pentru Pace, 1 miliard de dolari, ci pentru un loc permanent. Dacă România acceptă astăzi să facă parte din Consiliul pentru Pace, vreme de 3 ani nu va trebui să ofere nimic la schimb, financiar. Liberalul Alexandru Muraru vine cu explicații.

Alexandru Muraru: ”miliardul pentru pace” nu este adevărat

”Nu este adevărat că statele sunt obligate să plătească 1 miliard de dolari pentru a lua parte la noul „Consiliu pentru Pace” (Board of Peace), inițiativă asociată administrației Donald Trump. Această sumă este solicitată exclusiv în cazul în care un stat dorește un statut permanent, cu avantaje suplimentare de stabilitate și influență.

Ce prevede, pe scurt, proiectul: