DCNews Politica Dăm sau nu dăm miliardul pentru pace? România, între ”DA”-ul lui Grindeanu și analiza ”aprofundată” a lui Nicușor Dan, a ratat adevărul
Data actualizării: 20:05 22 Ian 2026 | Data publicării: 19:49 22 Ian 2026

Dăm sau nu dăm miliardul pentru pace? România, între ”DA”-ul lui Grindeanu și analiza ”aprofundată” a lui Nicușor Dan, a ratat adevărul
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan presedintele romaniei Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

În România, se discută despre miliardul pentru pace pe care l-ar da România dacă acceptăm să facem parte din Consiliul lui Trump.

Dăm sau nu dăm miliardul pentru pace? Așa s-a ridicat problema prezenței României în ”Consiliul pentru Pace” inițiat de președintele SUA, Donald Trump. Președintele Nicușor Dan a salutat inițiativa liderului american, fără a oferi un răspuns, ci, mai degrabă, o amânare. Președinția a transmis că Nicușor Dan se află într-un ”aprofundat proces de analiză”. De cealaltă parte, din coaliția de guvernare, Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, este de părere că, la propunerea președintelui american, nu poate fi decât un răspuns: Da. 

Citește aici: Grindeanu: Când cineva te invită să participi la Consiliul pentru Pace, spui ”DA”. Niciodată suma nu este prea mare 

Însă, în mod real, în spațiul public, situația a fost înțeleasă greșit: România nu trebuie să dea la schimb, pentru un loc în Consiliul pentru Pace, 1 miliard de dolari, ci pentru un loc permanent. Dacă România acceptă astăzi să facă parte din Consiliul pentru Pace, vreme de 3 ani nu va trebui să ofere nimic la schimb, financiar. Liberalul Alexandru Muraru vine cu explicații.

Alexandru Muraru: ”miliardul pentru pace” nu este adevărat

”Nu este adevărat că statele sunt obligate să plătească 1 miliard de dolari pentru a lua parte la noul „Consiliu pentru Pace” (Board of Peace), inițiativă asociată administrației Donald Trump. Această sumă este solicitată exclusiv în cazul în care un stat dorește un statut permanent, cu avantaje suplimentare de stabilitate și influență.

Ce prevede, pe scurt, proiectul:

  • Statele invitate pot deveni membre ale Consiliului fără a achita contribuția de 1 miliard de dolari, însă mandatul este limitat la trei ani.
  • Contribuția de 1 miliard de dolari este o opțiune, nu o obligație, și oferă acces la un loc permanent, fără limită de timp.
  • Statutul permanent presupune o poziție mai stabilă și o pondere mai mare în deciziile organismului.
  • Unele guverne, precum Canada, au anunțat deja că pot participa în format standard, fără intenția de a plăti suma pentru statut permanent.
  • Așadar, nu există o cerință universală de plată a unei sume, mai ales de o asemenea dimensiune. Statele pot alege între participarea pe termen limitat, fără contribuție majoră, și obținerea unui statut permanent printr-o contribuție financiară substanțială în cadrul Consiliul pentru Pace” explică liberalul Alexandru Muraru pe Facebook. 

