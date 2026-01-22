Trump lansează Consiliul pentru Pace, România stă pe margine. Chirieac: De ce e o decizie riscantă și cine e de vină

Președintele Donald Trump a lansat oficial Consiliul pentru Pace (Board of Peace) la Forumul Economic Mondial de la Davos și liderii mondiali prezenți la eveniment, care și-au exprimat dorința de a face parte din acest consiliu, au semnat carta.

Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent, iar referitor la invitația de a face parte din consiliu, acesta a transmis că analizează carta și implicațiile ei pentru a vedea dacă este compatibilă cu angajamentele deja asumate în cadrul ONU, UE și OSCE.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect și a explicat că România a făcut o alegere, aceea de a se alinia blocului european, o decizie pe care analistul o consideră riscantă.

„Se pare că Bucureștiul a făcut alegerea. Din momentul în care ai hotărât că nu participi la Consiliul pentru Pace, este evident că te alături blocului european, sau mai bine zis celor care fac parte din blocul european - că nu e clar cine face parte; Ungaria este în Consiliul pentru Pace, de exemplu - și nu mai mergi pe orbita Statelor Unite ale Americii.

Acest lucru e foarte periculos, fiindcă nu întâmplător i-am așteptat pe americani mai bine de jumătate de secol să vină în România, și când au venit, am stat cu ei 20 de ani și ne-am despărțit. E foarte complicată situația României și nu sunt vorbe goale. Trump e hotărât să schimbe ordinea mondială, de fapt a și schimbat-o în momentul ăsta.

Văd că din Consiliul pentru Pace au anunțat că vor face parte Rusia, Belarus... Rămâi trăznit. Franța a anunțat că nu va face parte. Să vedem dacă Bruxelles-ul va lua astăzi o decizie, în ansamblul său, deși Ungaria face parte. Vor lua o decizie comună, dacă vor face parte sau nu. Probabil că nu vor face parte din Consiliul pentru Pace”, a spus Bogdan Chirieac.

„Problema e tot establishmentul de la București”

Potrivit analistului politic, până acum România nu a fost nevoită să facă alegeri strategice deoarece NATO, UE și SUA erau aliniate. De asemenea, acesta a criticat lipsa de acțiune a establishmentului românesc.

„Pentru România, era vorba de o alegere. Până acum, noi ne-am culcat pe o ureche, fiindcă eram împreună. NATO - Uniunea Europeană - Statele Unite erau toți pe aceeași direcție și România se încadra acolo, deci mare lucru pentru diplomația românească nu s-a mai întâmplat după ce a încheiat Năstase negocierile de aderare la Uniunea Europeană în decembrie 2004.

Intrasem și în NATO în primăvara lui 2004 și am mers mai departe. Am săpat la parteneriatul pentru pace cu America și, după atacurile de la World Trade Center și Pentagon, am trimis imediat oameni în Afganistan, când Statele Unite au activat articolul 5 din NATO pentru a solicita ajutorul alianței. Și în timp am crescut.

Acum, vă dați seama, nu poți să o dai la întors cu Trump, nu poți să încerci să spui lucrurile pe diplomație sau ce înțelege doamna Țoiu din diplomație, asta ca să fim puțin răutăcioși, ținând seama de ridicolul acestui ministru de Externe, dar nu e dânsa problema sub nicio formă. Problema e tot establishmentul de la București care nu a reușit să facă ceva până acum”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

