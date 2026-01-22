Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol

Delegația României la ediția din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos este formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

Dar pe lângă cei enumerați mai sus, care conduc delegația țării noastre, mai fac parte și alte persoane. Una dintre acestea este Florin Bădiță-Nistor, cunoscut pentru activismul civic în cadrul organizației „Corupția ucide“ și pentru faptul că s-a urcat în metrou în chiloți, pentru a cinsti „Ziua fără pantaloni“.

CITEȘTE ȘI - Scandal la Davos: Christine Lagarde a plecat nervoasă de la o cină exclusivistă / Ce a deranjat-o

Florin Bădiță-Nistor a postat mai multe fotografii din cadrul întâlnirilor din Elveția, imagini în care apare și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, dar și Vít Jedlicka, așa-zisul președinte al Liberlandului.

„Îl cunosc pe președintele Liberlandului, țin în mână cel mai mare și mai avansat cip de inteligență artificială din lume, am reușit să mă plimb puțin pe promenadă, am avut o întâlnire cu aproximativ 15 români care sunt și ei la Davos“, a scris Florin Bădiță-Nistor la una din postări.

CITEȘTE ȘI - Alex Soros prezintă adevărata vedetă a Forumului Economic de la Davos: Mă bucur că îi critică pe liderii mondiali / foto în articol