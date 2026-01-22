€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Stiri Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Data actualizării: 11:39 22 Ian 2026 | Data publicării: 11:21 22 Ian 2026

Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

oana toiu Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe e precizat că România participă la Forumul Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistentă delegație guvernamentală dintre toate edițiile.

Delegația României la ediția din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos este formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

Dar pe lângă cei enumerați mai sus, care conduc delegația țării noastre, mai fac parte și alte persoane. Una dintre acestea este Florin Bădiță-Nistor, cunoscut pentru activismul civic în cadrul organizației „Corupția ucide“ și pentru faptul că s-a urcat în metrou în chiloți, pentru a cinsti „Ziua fără pantaloni“.

CITEȘTE ȘI                 -                Scandal la Davos: Christine Lagarde a plecat nervoasă de la o cină exclusivistă / Ce a deranjat-o

Florin Bădiță-Nistor a postat mai multe fotografii din cadrul întâlnirilor din Elveția, imagini în care apare și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, dar și Vít Jedlicka, așa-zisul președinte al Liberlandului. 

„Îl cunosc pe președintele Liberlandului, țin în mână cel mai mare și mai avansat cip de inteligență artificială din lume, am reușit să mă plimb puțin pe promenadă, am avut o întâlnire cu aproximativ 15 români care sunt și ei la Davos“, a scris Florin Bădiță-Nistor la una din postări. 

CITEȘTE ȘI                    -                  Alex Soros prezintă adevărata vedetă a Forumului Economic de la Davos: Mă bucur că îi critică pe liderii mondiali / foto în articol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florin badita
davos
oana toiu
forumul economic mondial
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
România a implementat mare parte din recomandările anticorupție ale GRECO cu privire la parlamentari, judecători și procurori (raport)
Publicat acum 24 minute
Bogdan Chirițoiu, în fruntea Consiliului de Administrație al ACER
Publicat acum 48 minute
Ilie Bolojan, întâlnire cu ambasadoarea Germaniei și cu reprezentanții E.ON Energie România SA / video
Publicat acum 53 minute
Puști de 15 ani, ucis de niște copii în Timiș. Psihologul Bogdan Cotigă, detalii șocante despre crima care a oripilat România
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 14 ore si 45 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat acum 23 ore si 57 minute
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close