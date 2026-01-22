Scandal la Davos: Christine Lagarde a plecat nervoasă de la o cină exclusivistă / Ce a deranjat-o

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit brusc o cină exclusivistă organizată cu ocazia Forumului de la Davos, după ce secretarul american pentru comerţ, Howard Lutnick, a început să critice dur Europa, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse.

La evenimentul pe bază de invitaţie de marţi seara au participat peste 100 de persoane, iar Lutnick a fost ultimul vorbitor, au precizat sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

În discursul său, Lutnick a criticat economiile europene şi lipsa lor de competitivitate în comparaţie cu performanţele SUA. Discursul i-a făcut pe mai mulţi europeni prezenţi să se simtă inconfortabil, iar pe măsură ce criticile au escaladat Lagarde a fost văzută plecând.

CITEȘTE ȘI - Davos 2026: Trump se întâlnește astăzi cu Volodimir Zelenski / Ultimele informații despre problema Groenlandei și protecția Arcticii

Preşedinta BCE este un fost ministru francez al Finanţelor şi a condus, de asemenea, Fondul Monetar Internaţional pentru cea mai mare parte a primului mandat al lui Trump. Încă din 2024, Lagarde a început să avertizeze că revenirea sa la Casa Albă ar putea aduce probleme pentru Europa.

Un director al unei companii europene precum şi un oficial dintr-un stat membru al zonei euro, ambii vorbind sub condiţia anonimatului, au declarat că Lagarde a avut dreptate să se retragă de la acea cină şi că Europa trebuie să înceapă să se apere.

Anterior, într-un interviu acordat miercuri dimineaţa pentru postul de radio RTL, Lagarde a spus că "vedem sfârşitul unei noi ordini mondiale".

"Ameninţarea cu preluarea unui teritoriu precum Groenlanda, care nu este de vânzare, şi jonglarea cu tarife şi restricţii asupra comerţului global nu înseamnă cu adevărat un comportament al unui aliat. Această nouă ordine mondială trebuie să ne conducă la o revizuire profundă a modului în care ne organizăm economia în Europa, în modul în care construim legături cu alte ţări din lume care respectă aceleaşi reguli ca şi noi", a spus Lagarde.